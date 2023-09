Gliese 367 b: un exoplaneta ultradenso cunha orixe misteriosa

Os astrónomos descubriron un extraordinario exoplaneta chamado Gliese 367 b, tamén coñecido como Tahay, que captou a súa atención polas súas propiedades únicas. Gliese 367 b está categorizado como un planeta de período ultracorto (USP), completando unha órbita arredor da súa estrela en só 7.7 horas. É un dos case 200 planetas da USP que foron identificados ata agora. Non obstante, o que diferencia a Gliese 367 b é a súa incrible densidade, case o dobre que a Terra.

Con tan alta densidade, os científicos cren que Gliese 367 b debe estar composto case na súa totalidade de ferro, xa que o seu manto rochoso foi desposuído. Elisa Goffo, a autora principal dun estudo recente sobre Gliese 367 b, compárao cun planeta semellante á Terra sen o seu manto rochoso.

Gliese 367 b foi descuberto inicialmente utilizando datos do satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da NASA. As investigacións posteriores melloraron as medicións e proporcionaron unha estimación máis precisa da súa masa e raio. Agora determínase que a masa do planeta é o 63% da Terra, e o seu radio é o 70% da Terra.

Un dos aspectos intrigantes de Gliese 367 b é a súa orixe. É moi improbable que o planeta se formase no seu estado actual. Unha posibilidade é que sexa o núcleo dun planeta ao que se lle quitou o manto a través dun evento catastrófico ou de colisións con outros protoplanetas durante a súa primeira formación. Outra posibilidade é que Gliese 367 b estivese rodeado por unha rexión rica en ferro no disco protoplanetario do que se formou.

A investigación realizada por Goffo e o seu equipo tamén revelou a presenza de dous planetas máis no sistema Gliese 367: Gliese 367 c e d. A presenza destes planetas adicionais apoia a idea de que os planetas USP adoitan atoparse en sistemas con múltiples planetas, o que insinúa posibles escenarios de formación.

Gliese 367 b é membro dunha clase única de exoplanetas chamados super-mercurios. Estes planetas teñen unha composición semellante á de Mercurio pero son máis grandes e densos. Gliese 367 b, en particular, é o planeta USP máis denso descuberto ata o momento, cun núcleo de ferro que representa o 91% da súa masa.

Aínda que a orixe exacta de Gliese 367 b segue sendo un misterio, as súas características pouco habituais seguen desafiando os modelos actuais de formación planetaria. Outros estudos e observacións deste fascinante exoplaneta poden proporcionar información valiosa sobre a formación e evolución dos planetas en condicións extremas.

