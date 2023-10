Novas investigacións apuntan ao antigo lago de barro como fonte potencial de evidencia de vida en Marte

By

Segundo unha nova investigación, os científicos que buscan probas da habitabilidade pasada en Marte poden querer centrar a súa atención nun antigo lago de barro. Aínda que as rexións con abundantes sedimentos son xeralmente consideradas como bos puntos de partida para a busca, o estudo suxire que explorar a orixe dos sedimentos, en lugar das rexións onde desembocaron, pode ser máis fructífero.

Os investigadores propoñen que a rexión de Hydraotes Chaos, unha subrexión de Oxia Palus, contén un antigo lago de barro que podería albergar evidencias ocultas de vida pasada. O lago de barro, formado por descargas procedentes da estratigrafía de lodos cargadas de gas hai case 4 millóns de anos, ofrece unha visión única dos antigos materiais acuíferos.

A diferenza das grandes canles de inundación que cobren Marte, a conca plana de Hydraotes Chaos simplifica o exame dos acuíferos marcianos e reduce o risco de adquisición de sedimentos terrestres. Ademais, o subsuperficie de Marte puido permanecer habitable mesmo despois de que a superficie do planeta se volvese inhóspito. Polo tanto, explorar os sedimentos do lago de barro podería descubrir evidencias de vida do pasado xeolóxico de Marte.

A NASA Ames está a considerar as chairas de Hydraotes Chaos como un posible lugar de aterraxe para unha futura misión centrada na procura de biomarcadores, en concreto de lípidos, que teñen o potencial de soportar miles de millóns de anos en Marte. A rexión tamén presenta outras características fascinantes, como os volcáns de barro e os diapiros xeneralizados, que proporcionan información sobre os procesos e estruturas subterráneas de Marte.

Esta investigación arroxa luz sobre a complexa xeoloxía de Marte e subliña a importancia de investigar rexións ricas en sedimentos, como o antigo lago de barro en Hydraotes Chaos, na procura de descubrir evidencias de habitabilidade pasada e posibles signos de vida.

