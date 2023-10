Os investigadores realizan simulacións cuánticas do fluxo de tempo inverso mediante o enredo

Investigadores da Universidade de Cambridge fixeron un descubrimento intrigante no ámbito da mecánica cuántica. Ao manipular os enredos cuánticos, foron capaces de simular o que podería ocorrer se o fluxo do tempo se invertía. Dirixido por David Arvidsson-Shukur do Laboratorio Hitachi de Cambridge, o equipo conectou a súa teoría coa metroloxía cuántica, un campo que utiliza a teoría cuántica para facer medicións moi sensibles. O experimento implicou enredar dúas partículas, unha das cales foi manipulada para alterar o estado pasado da outra partícula, cambiando así o resultado do experimento.

O enredo refírese a cando un grupo de partículas comparten estados cuánticos idénticos mesmo despois de estar separados por grandes distancias. Este fenómeno fundamenta a computación cuántica, onde as partículas entrelazadas se utilizan para realizar cálculos complexos. Aínda que o concepto de partículas que viaxan cara atrás no tempo foi obxecto de debate, o enfoque do equipo de Cambridge arroxa unha nova luz sobre as posibilidades.

A simulación do equipo demostrou que teoricamente é posible alterar retroactivamente as accións pasadas mediante a manipulación de entrelazamento cuántico. Por exemplo, ilustraron como alguén podería enviar un agasallo a outra persoa o primeiro día sen coñecer a súa lista de desexos ata o segundo día, pero aínda así consegue cambiar o que se enviou o primeiro día en función da información recibida. Esta innovación abre potenciais aplicacións en computación cuántica e outras tecnoloxías.

O experimento revelou unha probabilidade de fracaso do 75% para o efecto observado, o que significa que o resultado desexado conseguiuse só nunha de cada catro carreiras. Para mitigar isto, os investigadores suxeriron enviar moitos fotóns entrelazados e utilizar un filtro para eliminar os fotóns non corrixidos, garantindo que algúns finalmente levarán a información actualizada. Aínda que o equipo aclara que o seu traballo non permite as viaxes no tempo tradicionais, representa unha exploración significativa dos fundamentos da mecánica cuántica e un medio para rectificar os erros do pasado para un futuro mellor.

O estudo contou co apoio de varias fundacións e organizacións, incluíndo a Fundación Suecia-America, a Fundación Lars Hierta Memorial, o Girton College e o Consello de Investigación de Enxeñaría e Ciencias Físicas (EPSRC).

Fonte: Universidade de Cambridge, Physical Review Letters