A semana pasada, o presidente ruso, Vladimir Putin, convocou unha reunión cos líderes da industria para discutir o desenvolvemento da economía rusa, con especial atención á industria espacial. Entre os temas tratados estaban a constelación de banda ancha Sphere, o foguete reutilizable Amur LNG e o Módulo de Enerxía de Transporte, un innovador ascensor espacial de enerxía nuclear. Durante a reunión, o presidente Putin fixo fincapé na importancia da estación espacial rusa prevista e anunciou plans para o lanzamento do seu primeiro módulo para 2027.

Actualmente, China é o único país que ten a súa propia estación espacial operativa. A Estación Orbital Rusa (ROS) pretende cambiar isto. O primeiro módulo de ROS servirá como módulo combinado de potencia e científico, e estará composto por cosmonautas elixidos mediante un proceso de selección similar ao da Estación Espacial Internacional (ISS). Ademais do desenvolvemento de ROS, Rusia tamén está a traballar na mellora da nave Progress, que actúa como un transbordador para a ISS, e no desenvolvemento dunha nova nave de transporte chamada Eagle. Curiosamente, o deseñador xefe de ROS Vladimir Kozhevnikov revelou que non hai plans para producir unha máquina de café para os membros da tripulación en ROS.

Na Estación Espacial Internacional, os astronautas consumen actualmente café reconstituído, un proceso que implica manobras en gravidade cero e recipientes especialmente deseñados. Non obstante, houbo un tempo no que a ISS tiña a súa propia máquina de café. En 2015, a máquina ISSpresso foi transportada á estación espacial e instalada pola astronauta da ESA Samantha Cristoforetti, quen demostrou o seu uso nun vídeo. Desenvolvida en colaboración con Agrotec, Lavazza e a Axencia Espacial Italiana (ASI), a máquina ISSpresso foi a primeira máquina de café en cápsulas deseñada para o ambiente único de microgravidade do espazo.

A máquina utilizaba cápsulas Lavazza feitas especificamente para a Terra, e desenvolveuse unha nova tecnoloxía para lavar o sistema hidráulico despois de que se vertise cada café. Este proceso de limpeza creou unha diferenza de presión dentro dunha bolsa especial que liberaba o aroma inconfundible cando se introducía unha palla. Aínda que a máquina de café experimental foi considerada un éxito, foi devolta á Terra en 2017 e desde entón non houbo ningunha máquina de café no espazo.

FAQ:

P: Cando se espera que se lance o primeiro módulo da Estación Espacial Rusa?

R: O primeiro módulo da Estación Espacial Rusa está programado para o lanzamento para 2027.

P: Para que servirá o primeiro módulo?

R: O primeiro módulo da Estación Espacial Rusa funcionará como un módulo combinado de potencia e científico.

P: Son os cosmonautas seleccionados para as operacións a bordo do ROS dun xeito similar á ISS?

R: Si, os cosmonautas serán elixidos para as operacións a bordo de ROS nun proceso de selección similar ao da Estación Espacial Internacional.

P: Houbo unha máquina de café na Estación Espacial Internacional?

R: Si, a máquina ISSpresso instalouse na Estación Espacial Internacional en 2015 pero foi devolta á Terra en 2017.

P: Haberá unha máquina de café na estación orbital rusa?

R: Segundo o deseñador xefe de ROS, Vladimir Kozhevnikov, actualmente non hai plans para producir unha máquina de café para os membros da tripulación en ROS.