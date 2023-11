Unha ollada ao núcleo da Vía Láctea: o telescopio Webb revela características notables

Nunha misión innovadora, o telescopio espacial James Webb volveu a súa mirada cara ao núcleo da nosa propia galaxia da Vía Láctea, capturando imaxes asombrosas que revelan detalles sen precedentes de eventos celestes extremos e formación estelar vibrante. A diferenza do seu predecesor, o telescopio Hubble, que observa principalmente a luz visible, Webb utiliza luz infravermella, o que lle permite penetrar densas nubes cósmicas e proporcionarnos imaxes cósmicas nunca antes vistas.

O estudante de licenciatura Samuel Crowe da Universidade de Virxinia dirixiu o proxecto de imaxe e sorprendeuse co incrible nivel de resolución e sensibilidade que ofrece Webb. "Nunca houbo datos infravermellos nesta rexión co nivel de resolución e sensibilidade que obtemos con Webb, polo que estamos vendo moitas funcións aquí por primeira vez", dixo Crowe. As capacidades do telescopio presentan unha oportunidade única para estudar a formación estelar en tales ambientes, revolucionando a nosa comprensión do cosmos.

A localización do foco nesta aventura é Saxitario C (Sgr C), unha rexión coñecida pola intensa formación estelar situada a uns 25,000 anos luz de distancia da Terra. A imaxe captada polo instrumento NIRCam (Near Infrared Camera) de Webb revela varias características notables:

1. Medio millón de estrelas: Estímase que hai ao redor de 500,000 estrelas que brillan intensamente na rexión de Saxitario C, xunto con características non identificadas que requiren unha maior exploración.

2. Cúmulo de protoestrelas: pódese ver unha estrutura amorfa rosa destacada no centro esquerdo da imaxe. Isto representa un grupo de protoestrelas: estrelas nacentes en proceso de formación. Dentro deste cúmulo atópase unha protoestrela masiva, máis de 30 veces a masa do noso Sol. A densidade da nube da que emerxen estas protoestrelas impide que a luz das estrelas que están detrás dela chegue ao telescopio, creando a ilusión dunha rexión menos concurrida cando, en realidade, é unha das zonas máis densamente empaquetadas da imaxe.

3. Vasta rexión de gas caótico: a rexión expansiva cian que abarca aproximadamente 25 anos luz alberga gas hidróxeno con estruturas en forma de agulla que carecen dunha orientación uniforme. A NASA investiga actualmente o que provocou a formación desta inmensa nube gasosa.

O núcleo da galaxia da Vía Láctea esconde un elemento notable que non se mostra nas imaxes: o buraco negro supermasivo coñecido como Sagittarius A*. Aínda que o telescopio Webb ofrece vistas incomparables sobre o cosmos, é esencial lembrar que o seu obxectivo principal é arroxar luz sobre o universo primitivo e desvelar os seus misterios.

As incribles capacidades do telescopio espacial James Webb son o resultado da ampla colaboración científica entre a NASA, a Axencia Espacial Europea (ESA) e a Axencia Espacial Canadense. O seu espello ultrasensible, que abarca máis de 21 pés, supera o do Telescopio Espacial Hubble en máis de dúas veces e media. Ademais, as capacidades infravermellos de Webb permítenlle observar obxectos e fenómenos que antes estaban ocultos á vista.

Coa chegada de Webb, estamos ao bordo dunha nova era de exploración, non só descubrindo os segredos do universo primitivo senón tamén botando a nosa mirada sobre os exoplanetas da nosa propia galaxia. O equipo de espectrógrafo avanzado do telescopio pode desvelar a composición química de exoplanetas distantes, revelando potencialmente atmosferas e axudando á busca de sinais de vida. Mentres o telescopio Webb segue desvelando os misterios do universo, os científicos están anticipando con entusiasmo as infinitas posibilidades que se atopan ante nós.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é o telescopio espacial James Webb?

O Telescopio Espacial James Webb é unha colaboración entre a NASA, a Axencia Espacial Europea (ESA) e a Axencia Espacial Canadense. É un observatorio espacial de última xeración deseñado para explorar o cosmos, incluíndo o universo primitivo e os exoplanetas da nosa galaxia.

2. En que se diferencia Webb do telescopio Hubble?

Webb observa principalmente no espectro infravermello, o que lle permite ver a través de densas nubes cósmicas que a luz visible non pode penetrar. Pola contra, o telescopio Hubble observa principalmente a luz visible.

3. Que características capturou Webb no núcleo da Vía Láctea?

As imaxes de Webb da rexión de Saxitario C revelan un cúmulo de protoestrelas, unha vasta rexión de gas caótico e aproximadamente medio millón de estrelas cun detalle sen precedentes.

4. Cal é o significado do tamaño do espello de Webb?

O espello de Webb ten máis de 21 pés de diámetro, o que o fai máis de dúas veces e media máis grande que o espello do telescopio Hubble. Este tamaño máis grande permite que Webb capte máis luz, o que lle permite observar obxectos máis distantes e antigos no universo.

5. Como estudará Webb os exoplanetas?

Webb leva espectrógrafos especializados que poden analizar as atmosferas de exoplanetas distantes, proporcionando información sobre a composición química destes mundos alieníxenas. Esta información axuda aos científicos na súa busca de ambientes habitables e posibles signos de vida.

(Fontes: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) e [NASA](https://www.nasa.gov/press -lanzamento/vista-sen precedentes-do-núcleo-da-galaxia-vía-láctea-desde-hubble-2-)