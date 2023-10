O Observatorio Vera C. Rubin descobre asteroides cun novo algoritmo

O Observatorio Vera C. Rubin, que comezará a funcionar en 2025, mostrou as súas capacidades de detección de asteroides mesmo antes do seu lanzamento oficial. Investigadores da Universidade de Washington desenvolveron un novo algoritmo chamado HelioLinc3D, que identificou con éxito un asteroide próximo á Terra baseándose só en poucas imaxes. O algoritmo realiza conexións de varias noites, combinando datos de varias noites para atopar obxectos reais utilizando menos observacións que as ferramentas actuais.

O Observatorio Rubin ten como obxectivo duplicar o número de asteroides coñecidos e asteroides potencialmente perigosos (PHA) nos primeiros meses de funcionamento. Os PHA son asteroides que teñen órbitas o suficientemente próximas á órbita terrestre como para que poidan chocar co noso planeta. Co seu gran Simonyi Survey Telescope e a lente ollo de peixe máis grande do mundo, o observatorio capturará imaxes dixitais do ceo cada tres días, xerando aproximadamente 20 terabytes de datos por noite.

Heliolinc3D probouse utilizando datos da enquisa ATLAS realizada pola Universidade de Hawai'i. Durante esta proba, o algoritmo identificou con éxito un PHA chamado 2022 SF289, que fora observado por ATLAS pero que non foi identificado como un novo obxecto mediante métodos tradicionais. O algoritmo detecta os cambios no ceo restando imaxes sucesivas e identificando diferenzas. Despois mide o brillo e a posición destas diferenzas.

Ademais de identificar os PHA, espérase que o Observatorio Vera C. Rubin faga outros descubrimentos do sistema solar, incluíndo obxectos do cinto de Kuiper e obxectos interestelares potencialmente máis grandes. O observatorio revolucionará o campo da astronomía ao capturar unha cantidade de datos sen precedentes e proporcionar aos científicos información valiosa sobre o noso sistema solar e máis aló.

