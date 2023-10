A Escola de Astronomía da Universidade de Arizona alcanza un fito no Proxecto do Telescopio Xigante de Magallanes

A Escola de Astronomía da Universidade de Arizona alcanzou un fito importante no seu proxecto en curso para construír o Telescopio Xigante de Magallanes. O sétimo e último espello do telescopio alcanzou agora a súa temperatura máxima durante o proceso de fundición. Esta finalización do espello achega o proxecto un paso máis para que os astrónomos poidan observar as primeiras partes das galaxias situadas a anos luz de distancia.

O Giant Magellan Telescope é un telescopio óptico terrestre que proporcionará aos investigadores unha poderosa ferramenta para explorar a orixe das galaxias e potencialmente facer descubrimentos innovadores. Este telescopio é crucial para detectar sinais de vida nas atmosferas de planetas distantes.

A construción do telescopio foi un proceso longo e intrincado, que implicou os esforzos dedicados de miles de científicos. O sétimo espello, que forma unha estrutura colosal de panal de mel que mide 28 pés de diámetro, só pesa 1/5 dun espello sólido do mesmo tamaño. Este deseño innovador permite unha funcionalidade e eficiencia avanzadas.

Buddy Martin, o científico do proxecto de pulido de espellos, destaca a importancia da dedicación colectiva para crear o produto final do telescopio. Os coñecementos obtidos do Telescopio Xigante de Magallanes contribuirán significativamente á nosa comprensión do universo, baseándose no forte legado da Universidade de Arizona na ciencia espacial.

Mentres o sétimo espello sofre o proceso de arrefriamento, que se prevé que leve aproximadamente tres meses, a fase de pulido comezará pouco despois. Unha vez rematado, o Telescopio Xigante Magallanes será un testemuño da colaboración e do traballo duro do equipo e allanará o camiño para os avances científicos para as xeracións futuras.

En xeral, o progreso na creación do Telescopio Xigante de Magallanes supón un logro substancial para a Escola de Astronomía da Universidade de Arizona e achéganos a descubrir os segredos do universo.

