Os científicos descobren un crecemento máis lento das estruturas cósmicas do previsto

Científicos da Universidade de Michigan descubriron que as grandes estruturas cósmicas, como os cúmulos de galaxias, están crecendo a un ritmo máis lento do previsto pola Teoría da Relatividade Xeral de Einstein. Tamén descubriron que a supresión do crecemento da estrutura cósmica é aínda máis significativa do que prevé a teoría debido á aceleración da expansión do universo causada pola enerxía escura.

A distribución das galaxias no universo non é aleatoria; en cambio, tenden a agruparse. Estes cúmulos comezaron como pequenos cúmulos de materia no universo primitivo e creceron gradualmente en galaxias, despois en cúmulos e filamentos de galaxias. O crecemento destas estruturas cósmicas está influenciado pola interacción gravitatoria e a contracción baixo a súa propia gravidade.

A enerxía escura, que é un compoñente misterioso do universo, acelera a expansión do universo pero ten o efecto contrario no crecemento das grandes estruturas. Amortece as perturbacións e retarda o crecemento das estruturas. Ao estudar a agrupación e o crecemento das estruturas cósmicas, os científicos poden obter información sobre a natureza da gravidade e da enerxía escura.

Para investigar o crecemento das estruturas, os investigadores utilizaron diferentes sondas cosmolóxicas. Analizaron o fondo cósmico de microondas, que proporciona información sobre a distribución da materia no universo primitivo. Tamén examinaron a débil lente gravitacional das formas das galaxias para decodificar a distribución da materia entre nós e o fondo cósmico de microondas.

Ademais, os investigadores analizaron os movementos das galaxias no universo local para seguir o crecemento das estruturas ata un momento posterior. A diferenza nas taxas de crecemento que observaron faise máis destacada a medida que se achegan aos nosos días.

Estes descubrimentos abordan potencialmente a "tensión S8" na cosmoloxía, que xorde cando dous métodos diferentes producen valores inconsistentes para o parámetro que describe o crecemento das estruturas. O descubrimento dos investigadores dunha supresión tardía do crecemento podería poñer en acordo os dous valores.

O equipo pretende reforzar aínda máis a evidencia estatística desta supresión do crecemento e obter unha comprensión máis profunda das implicacións dos seus descubrimentos. É unha oportunidade emocionante para descubrir novas físicas ou descubrir posibles erros sistemáticos nos modelos actuais para explicar mellor a evolución das estruturas cósmicas.