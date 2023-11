O universo escondido: revelando os segredos máis aló da zona de evitación

A nosa comprensión do cosmos está intrinsecamente limitada polo feito de que vivimos dentro dunha galaxia chea de gas interestelar e po. En ningún lugar isto é máis pronunciado que na rexión central da Vía Láctea, acertadamente chamada "Zona de Evitación", onde un espeso veo de po obstruye a nosa visión dos obxectos extragalácticos. Non obstante, os avances recentes nas técnicas de observación están comezando a atravesar esta néboa cósmica, ofrecendo vislumbres do que se esconde dentro.

Mentres a luz visible é sufocada polo denso po na Zona de Evitación, os científicos recorreron á luz infravermella e a radio, que poden atravesar esta barreira. Aproveitando as enquisas do ceo e os datos públicos, un estudo recente afondou na rexión, descubrindo galaxias que ata agora eludiran a súa detección.

O estudo centrouse na enquisa pública do infravermello próximo coñecida como Variables VISTA na Vía Láctea (VVV), empregando o telescopio VISTA en Paranal, Chile. Aínda que estaba pensado principalmente para estudar cúmulos globulares e abertos, este estudo capturou fortuitamente datos sobre galaxias dentro da Zona de Evitación. Para identificar estas galaxias, os investigadores examinaron os datos, buscando obxectos estendidos cun espectro galáctico típico.

Ao cruzar os seus achados co Catálogo de Fonte Estendida de 2MASS, o equipo confirmou 182 galaxias dentro da rexión de investigación VVV. A pesar do número relativamente pequeno, as imaxes adquiridas a través da enquisa VVV mostraron un nivel de detalle moito maior que as obtidas da enquisa 2MASS. Sorprendentemente, este estudo conseguiu validar o 75% das galaxias coñecidas da rexión, o que supuxo un paso adiante crucial na nosa exploración das paisaxes galácticas ocultas.

Con este traballo innovador como trampolín, o equipo planea estender a súa investigación utilizando datos da Enquisa eXtended VVV. Espérase que esta expansión ofreza información sobre miles de galaxias adicionais que axexan dentro da Zona de Evitación. O que antes era unha zona para evitar converteuse nunha fronteira cautivadora, que ofrece descubrimentos tentadores e unha oportunidade de desentrañar os misterios encerrados nunha parte escura do universo.

FAQ

P: Que é a Zona de Evitación?

R: A Zona de Evitación refírese á rexión central da Vía Láctea, densamente chea de po, que dificulta a observación de obxectos extragalácticos.

-¿Como están a superar os científicos as limitacións impostas pola Zona de Evitación?

R: Ao utilizar luz infravermella e de radio, os investigadores poden penetrar a barreira de po e capturar datos previamente ocultos sobre galaxias.

P: Que enquisa se utilizou no estudo?

R: O estudo centrouse na enquisa VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), que empregou o telescopio VISTA en Paranal, Chile.

P: Como identificaron os investigadores as galaxias dentro da Zona de Evitación?

R: Os científicos seleccionaron obxectos estendidos cun espectro galáctico típico e cruzaron os seus achados co catálogo de fontes ampliadas 2MASS.

-¿Cales son os plans de futuro para estudar a Zona de Evitación?

R: O equipo pretende ampliar a súa investigación mediante o VVV eXtended Survey, anticipando o descubrimento de miles de galaxias ocultas máis.