Se algunha vez miraches ao ceo nocturno e viu unha serie de luces brillantes movéndose por el, quizais as confundises con obxectos voadores non identificados (OVNI). Non obstante, estas luces son en realidade parte da rede de satélites Starlink desenvolvida por SpaceX.

Starlink ten como obxectivo proporcionar acceso a internet asequible a áreas remotas mediante o despregamento de miles de satélites en órbita a unhas 340 millas sobre a Terra. Actualmente, hai máis de 4,500 satélites Starlink en funcionamento.

Para os residentes de Houston, haberá oportunidades de albiscar o "tren satélite" sobre a cidade en certas noites. Segundo un rastreador Starlink, os satélites pasarán sobre Houston de noroeste a leste o xoves ás 8:30 e de noroeste a sur o venres ás 8:38. Estes avistamentos poden proporcionar unha deslumbrante visualización de luces no ceo nocturno.

Se prefires as madrugadas, tamén podes presenciar os satélites, aínda que poden parecer máis tenues. Os observadores madrugadores poden esperar avistamentos o venres ás 5:21 de norte a nordeste, o sábado ás 6:09 de oeste a nordeste, o domingo ás 5:26 de norte a nordeste e de novo ás 6:05 de noroeste a. sueste, e o luns ás 5:53 horas de oeste a sueste. As fiestras de visualización poden ir de dous a sete minutos.

En agosto, moitas persoas no sueste de Texas tiveron un espectáculo cando se lanzaron 15 satélites Starlink desde a base da forza espacial Vandenberg de California. Os vídeos que capturaban a cadea de luces inundaron as redes sociais, causando asombro e confusión entre os espectadores.

Entón, a próxima vez que vexas unha liña de luces movéndose polo ceo nocturno, non te alarmes. Pola contra, tómase un momento para apreciar a impresionante rede de satélites Starlink que están a facer realidade o acceso a internet de baixo custo incluso nos lugares máis remotos.

Fontes:

– Starlink: unha rede de satélites desenvolvida por SpaceX para levar internet de baixo custo a lugares remotos. Actualmente hai máis de 4,500 satélites Starlink en órbita a unhas 340 millas sobre a Terra.

– Starlink Tracker: unha ferramenta en liña utilizada para rastrexar a localización e visibilidade dos satélites Starlink.