Descuberto un novo efecto cuántico: revelando o fenómeno Spinaron

Por primeira vez, un equipo de físicos experimentais do Clúster de Excelencia de Würzburg-Dresden ct.qmat descubriu un novo efecto cuántico chamado "espinaron". Este descubrimento innovador desafía o efecto Kondo de longa duración, que foi o modelo estándar para a interacción de materiais magnéticos cos metais.

No seu experimento, os investigadores colocaron átomos individuais de cobalto nunha superficie de cobre e sometéronos a un intenso campo magnético externo nun ambiente meticulosamente controlado. Usando un microscopio túnel de varrido, puideron observar a orientación de espín dos átomos de cobalto. Descubriron que o xiro dos átomos de cobalto cambia constantemente entre positivo e negativo, excitando os electróns de cobre circundantes. Este fenómeno, coñecido como efecto espinarón, foi previsto polo teórico Samir Lounis en 2020.

A existencia do efecto espinarón desafía o efecto Kondo, que foi a explicación predominante da interacción entre cobalto e cobre. O efecto Kondo suxire que as diferentes orientacións magnéticas do átomo de cobalto e dos electróns de cobre se cancelan mutuamente, formando unha "nube Kondo". Non obstante, o efecto espinarón observado polo equipo de Würzburg demostra que a magnetización cambiante do átomo de cobalto e a unión cos electróns de cobre conducen a un estado diferente.

Este descubrimento innovador abre novas posibilidades no campo da espintrónica, onde o espín dos electróns se aproveita para aplicacións tecnolóxicas. Comprender e aproveitar o efecto espinarón podería levar a avances na computación cuántica e no almacenamento de información.

FAQ:

P: Cal é o efecto spinarón?

R: O efecto espinarón é un novo efecto cuántico observado nun experimento onde se colocaron átomos individuais de cobalto sobre unha superficie de cobre. O xiro dos átomos de cobalto cambia constantemente entre positivo e negativo, excitando os electróns de cobre circundantes.

P: Cal é o efecto Kondo?

R: O efecto Kondo é un concepto teórico que foi o modelo estándar para explicar a interacción entre materiais magnéticos, como o cobalto, e metais, como o cobre. Suxire que as diferentes orientacións magnéticas se cancelan entre si, formando unha "nube Kondo".

P: Como desafía o descubrimento do efecto espinarón o efecto Kondo?

R: A observación do efecto espinarón polo equipo de Würzburg demostra que a magnetización cambiante do átomo de cobalto e a súa unión cos electróns de cobre crean un estado diferente, contradindo as suposicións do efecto Kondo.

P: Cales son as posibles aplicacións para comprender o efecto espinarón?

R: Comprender e aproveitar o efecto espinaron podería levar a avances na espintrónica, un campo onde o espín dos electróns se usa para aplicacións tecnolóxicas como a computación cuántica e o almacenamento de información.

fonte: Física da Natureza