Observando o ceo: 20-23 de outubro

Este artigo ofrece información sobre a observación do ceo do 20 ao 23 de outubro, incluíndo as posicións dos planetas, a visibilidade da Lúa e a choiva de meteoritos das Oriónidas.

outubro 20

Mercurio, o planeta máis pequeno do sistema solar, alcanza a conxunción superior e farase visible como unha estrela vespertina en novembro.

Durante a xanela escura, é posible ver M1, a Nebulosa do Cangrexo, que é o resto dunha estrela masiva que explotou en 1054. A nebulosa aparece como unha mancha esbrancuxada no ceo, e o seu púlsar central pódese ver cun gran púlsar. telescopio.

outubro 21

Esta noite é Internacional Observe the Moon Night, e a Lúa chega ao primeiro trimestre. Isto ofrece boas oportunidades para observar cando cae o crepúsculo. A Lúa está en Saxitario, no alto no sur ao pór do sol e movéndose cara ao horizonte suroeste.

Os observadores poden buscar o terminador, que é a liña que divide as áreas escuras e claras da Lúa. Os montes Apeninos e os cráteres de Arquímedes, Autolycus e Aristillus son visibles preto do ecuador. Ao sur do ecuador pódense observar os cráteres Albategnius e Hipparchus.

A choiva de meteoros das Oriónidas tamén alcanza o pico esta noite, co mellor momento de visualización nas primeiras horas da mañá do 22 de outubro. Os meteoros orixínanse dos restos deixados polo cometa Halley e pódense ver preto da constelación de Orión, co punto radiante xusto ao nordeste do estrela Betelgeuse. Os observadores poden esperar ver de 15 a 20 meteoros por hora antes do amencer.

outubro 22

O mellor momento para ver a choiva de meteoritos das Oriónidas é nas primeiras horas da mañá, entre as 2 da mañá e o amencer local. O punto radiante dos meteoros está preto da estrela Betelgeuse en Orión, e as mellores vistas virán desde uns 45° a cada lado deste punto.

Os observadores deben atopar un ceo escuro cunha visión clara do horizonte norte, leste e sur e escanear o ceo en busca de estrelas fugaces. Os astofotógrafos tamén poden capturar os meteoros nas súas imaxes. As taxas de meteoros deberían mellorar a medida que se achega o amencer.

outubro 23

Venus alcanza o maior alongamento occidental ás 7:46 EDT, aparecendo aproximadamente a XNUMX° do Sol. O planeta tamén chega á dicotomía, aparecendo medio iluminado. Os observadores poden comparar o aspecto de Venus nos próximos días para determinar cando aparece exactamente medio iluminado.

Venus é visible actualmente como unha estrela da mañá e seguirá sendo durante os próximos días.

