Confirmación e desaprobación: a procura da galaxia máis afastada

Os científicos levan moito tempo buscando a galaxia máis afastada do universo. Recentemente, anunciouse un candidato provisional chamado "Maisie's Galaxy", o que suxire que pode existir nunha fase incriblemente temperá da historia cósmica. Porén, investigacións posteriores revelaron outra galaxia, CEERS-93316, que parecía estar aínda máis lonxe. Estes achados necesitaron unha verificación.

Para determinar a distancia e a idade destas potenciais "galaxias máis antigas", os astrónomos dirixidos por Pablo Arrabal Haro do National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory de Tucson, Arizona, realizaron estudos espectroscópicos en colaboración cun equipo de Escocia. A súa investigación confirmou que a galaxia de Maisie existiu polo menos 390 millóns de anos despois do Big Bang. Ademais, desmentiron a estimación de distancia inicial para CEERS-93316, situándoa nun desplazamento ao vermello máis realista de z~4.9, aproximadamente a 12 millóns de anos luz de distancia.

A confirmación da galaxia de Maisie e o descubrimento de CEERS-93316 ofrecen información valiosa sobre o universo primitivo. Estas galaxias parecen ser máis luminosas que outras da mesma época, o que suxire un rápido crecemento das galaxias nos primeiros centos de millóns de anos despois do Big Bang, desafiando os modelos actuais de formación de galaxias.

Para obter medidas de distancia precisas, o equipo de investigación realizou estudos espectrais de seguimento das dúas galaxias. A espectroscopia permitiulles confirmar o alto desprazamento ao vermello da galaxia de Maisie e refutar a estimación anterior para CEERS-93316. Ao observar as primeiras galaxias, os astrónomos esperan comprender as condicións e os procesos que levaron ao nacemento e á evolución destes obxectos durante as primeiras etapas do universo.

Esta investigación, feita posible polo telescopio espacial James Webb (JWST), demostra o poder deste observatorio para detectar galaxias de alto desprazamento ao vermello. A misión de JWST de atopar a galaxia máis afastada nos albores do tempo cósmico permitirá aos científicos reunir información detallada sobre o universo primitivo. Con cada descubrimento, as capacidades do telescopio están superando as expectativas, proporcionando información valiosa sobre as características físicas das galaxias no universo primitivo.

Mentres JWST segue mirando á infancia do universo, os astrónomos anticipan máis anuncios das primeiras galaxias. Finalmente, JWST ou o seu sucesor poden descubrir a esquiva "primeira galaxia", revelando información crucial sobre o universo uns centos de millóns de anos despois do Big Bang.

Fontes:

– A colaboración co equipo global confirma e refuta galaxias distantes

– Confirmación e refutación de galaxias moi luminosas no universo primitivo

– Mirando cara atrás ao universo primitivo: unha historia de confirmación e refutación