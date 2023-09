O novo proxecto pretende aproveitar o hidróxeno das rochas para a enerxía limpa

Un novo proxecto de tres anos financiado pola Fundación Grantham para a Protección do Medio Ambiente está en marcha en CU Boulder para explorar a posibilidade de aproveitar o hidróxeno das rochas para proporcionar enerxía limpa en todo o mundo. O proxecto pretende investigar a produción de hidróxeno "xeolóxico", que se forma cando a auga se mestura con minerais ricos en ferro nas profundidades da codia terrestre.

O hidróxeno xeolóxico ten o potencial de converterse nun recurso valioso para a enerxía sostible xa que non emite gases de efecto invernadoiro cando se queima, sendo a auga o único subproduto. O obxectivo principal do proxecto é determinar se estes depósitos de hidróxeno poden ser levados á superficie con seguridade en cantidades suficientes para satisfacer as demandas de enerxía globais.

O equipo de investigación, composto por expertos de CU Boulder, Columbia University, Montana State University, a Universidade de Southampton e a empresa nova Eden GeoPower, realizará experimentos tanto no laboratorio como no subsolo para estimular a Terra para producir máis hidróxeno. O obxectivo é reproducir o sistema natural do subsolo o máis preto posible.

A demanda de hidróxeno está aumentando, o que impulsa aos científicos a explorar fontes alternativas máis aló dos métodos tradicionais. Investigacións recentes suxiren que pode haber abundantes depósitos de hidróxeno xeolóxico escondidos baixo terra, capaces de satisfacer as necesidades de combustible líquido da humanidade durante séculos.

O proxecto implicará perforar pozos e inxectar auga en formacións de rochas ricas en ferro para iniciar reaccións químicas e producir máis hidróxeno. Tamén se tomarán medidas para evitar que as bacterias consuman o gas de nova xeración.

Baixo o liderado do doutor Alexis Templeton, experto no estudo de ambientes subterráneos, o equipo de investigación supervisará coidadosamente o proceso para garantir que non haxa consecuencias ambientais non desexadas. O obxectivo é determinar se o hidróxeno xeolóxico é unha fonte viable e sostible de enerxía limpa que se pode producir continuamente de forma responsable co medio ambiente.

Este proxecto aliña a visión do Departamento de Ciencias Xeolóxicas de CU Boulder de utilizar de forma responsable os recursos naturais da Terra e contribuír a un futuro de enerxía sostible para as xeracións vindeiras.

Fontes:

– Fundación Grantham para a Protección do Medio Ambiente

– Departamento de Ciencias Xeolóxicas da CU Boulder

- Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos