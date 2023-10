Exploring Mars: The Race to the Red Planet

A NASA e outras axencias espaciais levan moito tempo fascinada coa idea de explorar Marte. As condicións ambientais similares á Terra do planeta vermello convérteno nun obxectivo ideal para estudar as orixes da vida e desenvolver novas tecnoloxías. Non obstante, as misións tripuladas a Marte foron esquivas, coa última aterraxe exitosa da sonda tivo lugar en 1976.

Nos últimos anos, houbo un rexurdimento do interese pola exploración de Marte, con países como Estados Unidos, China, India e os Emiratos Árabes Unidos que enviaron misións exitosas ao planeta vermello. Marte é particularmente atractivo pola súa proximidade á Terra, cunha distancia duns 56 millóns de quilómetros.

Cada país ten un enfoque diferente para chegar a Marte. A misión da India é en gran parte civil e implica financiamento público e algunhas colaboracións comerciais. China, por outra banda, ten unha iniciativa liderada polo goberno moi financiada e relativamente secreta. Europa colaborou con Rusia a través do programa ExoMars, aínda que os seus intentos de aterrar un rover en Marte non tiveron éxito ata o momento.

A carreira a Marte non se trata só de exploración científica; tamén ten implicacións xeopolíticas. Para China e os Estados Unidos, chegar a Marte é visto como unha forma de demostrar a súa destreza tecnolóxica e como un símbolo de orgullo nacional. Porén, houbo períodos de cooperación no espazo, guiados polo principio de exploración en beneficio de toda a humanidade.

China, en particular, enfrontouse ao illamento das misións internacionais dirixidas por Estados Unidos debido ás restricións impostas pola Enmenda Wolf. Isto impulsou a China a desenvolver as súas propias capacidades, incluíndo o lanzamento da súa propia estación espacial modular e o establecemento dun obxectivo para aterrar humanos en Marte para 2033. China tamén anunciou plans para misións a longo prazo e extracción de recursos en Marte.

A India e os Estados Unidos tamén están intensificando os seus esforzos para explorar Marte. A competencia estratéxica con China motivou a estes países a investir en tecnoloxías espaciais e a realizar as súas propias misións a Marte e máis aló.

A carreira a Marte non é só unha competición; é unha oportunidade para que os países e os socios internacionais colaboren e avancen na nosa comprensión do universo. Xa se trate de estudar as orixes da vida ou de desenvolver tecnoloxías para a futura exploración espacial, Marte segue sendo un destino tentador que promete desvelar moitos segredos do cosmos.

Fontes:

- O administrador da NASA, o senador Bill Nelson ao Congreso en 2020

- The Mars Rover (Shutterstock)

– A Lei Nacional de Aeronáutica e Espazo

- O Tratado do Espazo Exterior de 1967