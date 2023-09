Comprensión do burato de quecemento central dos Estados Unidos: unha peculiaridade no cambio climático

Un fenómeno recente chamado "buraco de quecemento" chamou a atención sobre o centro dos Estados Unidos. Aínda que as temperaturas medias globais estiveron aumentando constantemente debido ao cambio climático, esta rexión en particular non experimentou o mesmo nivel de quecemento desde mediados do século XX. Non obstante, os científicos descubriron que esta anomalía pode non ser o resultado de que o cambio climático se salte do centro de EE. UU. senón unha complexa combinación de factores.

Unha teoría suxire que os aerosois na atmosfera do centro de EE. UU. reflicten parte da enerxía solar de volta ao espazo, arrefriando así a rexión. Outra posibilidade é que os terreos agrícolas da zona, xunto cos seus sistemas de rega, actúen como refrixerador evaporativo natural. O aumento da precipitación observado na rexión nas últimas dúas décadas en comparación con anos anteriores apoia aínda máis esta teoría. A auga adicional na paisaxe actúa como un refrixerador evaporativo, o que leva a temperaturas máis baixas.

Aínda que as temperaturas globais aumentaron de media, é importante recoñecer a variabilidade natural do sistema climático terrestre. Algunhas áreas poden experimentar taxas de quecemento máis rápidas ou máis lentas que outras. Ademais, factores naturais, como os sistemas de baixa presión e as condicións atmosféricas, contribúen á persistencia do burato de quecemento. Estes factores conducen a un aumento da nubosidade, precipitacións e temperaturas máis frías, actuando como amortiguador contra a calor extrema.

As orixes do buraco de quecemento pódense rastrexar aos cambios nas temperaturas da superficie do océano Pacífico tropical, que están influenciados tanto pola variabilidade natural como polo quecemento global. Estes cambios na temperatura do océano afectan á circulación atmosférica sobre os EE. UU., dando como resultado patróns meteorolóxicos máis fríos e húmidos nas partes do leste do país.

A pesar do estado actual do buraco de quecemento, espérase que diminúe no futuro. Os modelos climáticos suxiren que o centro de Estados Unidos acabará por experimentar ondas de calor máis frecuentes e intensas, aínda que a un ritmo máis lento en comparación con outras rexións. Para 2040 ou 2050, é posible que as temperaturas extremas similares ás experimentadas durante a era Dust Bowl sexan máis probables.

A existencia do burato de quecemento pon de relevo a complexidade dos cambios climáticos rexionais dentro do contexto máis amplo do quecemento global. Serve como recordatorio de que non todos os días están a ser máis quentes e a variabilidade natural xoga un papel importante na configuración dos patróns climáticos locais. Aínda que o centro de EE. UU. pode gozar temporalmente de temperaturas máis frías, é fundamental recoñecer que a tendencia xeral do quecemento global continúa e que acabará afectando a rexión máis profundamente.

Fonte: o artigo orixinal non inclúe ningunha fonte.