Aproveitar as reservas de auga na Lúa pode requirir plans de repensamento, segundo o estudo

Unha nova análise dos cráteres lunares revelou que estas características son demasiado novas para conter antigos depósitos de xeo de auga, o que desafia as predicións anteriores sobre a distribución e abundancia de auga na Lúa. O físico Norbert Schörghofer e a astrofísica Raluca Rufu realizaron o estudo, e descubriron que a maioría dos cráteres con bolsas de sombra permanentes, que son de especial interese para futuras exploracións, teñen menos de 2.2 millóns de anos.

Antes deste estudo, os científicos crían que as rexións de sombra permanente (PSR), como os cráteres profundos, podían atrapar e acumular xeo de auga durante miles de millóns de anos debido ás súas temperaturas extremadamente frías. Non obstante, a análise indica que os PSR non foron protexidos do Sol durante un tempo suficiente para permitir esta acumulación.

Os achados teñen implicacións significativas para as misións lunares, en particular a misión Artemis III da NASA, que actualmente está a seleccionar lugares de aterraxe en función da proximidade dos PSR. Aínda que o descubrimento significa que non se espera que existan antigos depósitos de xeo de auga na Lúa, tamén suxire que os PSR máis antigos poderían conter máis auga que os máis novos. Identificar a idade dos cráteres axudará a determinar os lugares de aterraxe axeitados para futuras misións.

Fontes: Science Advances

Definicións:

Cráteres lunares: picaduras e agulladuras na superficie lunar causadas polos impactos de cometas e asteroides.

Xeo de auga: auga conxelada en forma de xeo.

Rexións de sombra permanente (PSR): Áreas da superficie da Lúa que nunca están expostas á luz solar.

Encoros: Espazos naturais de almacenamento.