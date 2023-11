O telescopio James Webb descobre posibles signos de vida nun planeta afastado

O telescopio James Webb, o telescopio máis avanzado xamais creado, volveu captar a atención dos científicos. No seu último descubrimento innovador, o telescopio detectou intrigantes sinaturas químicas nun planeta distante que suxiren o potencial de vida máis aló da Terra.

Situado a uns 120 anos luz de distancia, este planeta, coñecido como K2-18b, está cuberto por un vasto océano que parece ser capaz de albergar vida. O que fai que este achado sexa aínda máis convincente é a detección dunha molécula chamada sulfuro de dimetilo (DMS), que normalmente se asocia con organismos vivos.

Ademais, os investigadores identificaron a presenza de metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Estes achados, combinados co estado de K2-18b como planeta Hycean, un planeta con océano e atmosfera rica en hidróxeno, convérteno nunha perspectiva emocionante para a existencia de vida.

Aínda que K2-18b cae entre os tamaños da Terra e Neptuno, é diferente a ningún outro planeta do noso sistema solar. Aínda que os investigadores están ilusionados con estes descubrimentos, aínda queda moito por aprender sobre este misterioso planeta e os seus potenciais habitantes.

Aínda que o documento de investigación que detalla estes achados aínda non foi sometido a revisión por pares, os científicos seguen esperanzados e están ansiosos por explorar aínda máis as posibilidades. O espectrógrafo do Instrumento de Infarto Medio (MIRI) do Telescopio James Webb terá un papel fundamental para descubrir os segredos de K2-18b e outros exoplanetas similares.

Co obxectivo de identificar sinais de vida en exoplanetas habitables, os científicos esperan revolucionar a nosa comprensión do universo e do noso lugar dentro del. Estes descubrimentos recentes constitúen fitos prometedores que contribúen á nosa comprensión crecente dos mundos hyceos e do potencial de vida extraterrestre.

Mentres a comunidade científica agarda ansiosamente novos desenvolvementos e coñecementos, o telescopio James Webb segue empurrando os límites do noso coñecemento, achegándonos a responder á antiga pregunta: estamos sós no universo?

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é o telescopio James Webb?

O telescopio James Webb é o telescopio máis poderoso xamais construído pola humanidade. Ten a capacidade de ver máis lonxe e con maior claridade que calquera telescopio anterior, ampliando os nosos horizontes no campo da exploración espacial.

2. Que é un planeta Hycean?

Un planeta Hycean é un tipo de exoplaneta que posúe tanto un océano como unha atmosfera rica en hidróxeno. Estes planetas teñen o potencial de soportar a vida tal e como a coñecemos, polo que son de gran interese para os científicos.

3. A que distancia está K2-18b?

K2-18b está situado a uns 120 anos luz de distancia da Terra.