O mundo alieníxena de WASP-17 b: Descubrindo extraordinarias nubes de cuarzo

No vasto reino dos exoplanetas, WASP-17 b destaca como un mundo verdadeiramente alieníxena. Descuberto en 2009 e situado a aproximadamente 1320 anos luz da Terra, este xigante gaseoso posúe unhas características notables que o diferencian do noso sistema solar familiar. Cun tamaño 1.9 veces superior ao de Xúpiter e unha masa só 0.78 veces a de Xúpiter, WASP-17 b considérase un dos planetas máis "inchados" coñecidos.

O que realmente diferencia a WASP-17 b é a súa proximidade á súa estrela nai e a súa clasificación resultante como "Xúpiter quente". Completando unha órbita en só 3.7 días terrestres, WASP-17 b reside perigosamente preto da súa estrela. Esta proximidade non só leva a unha radiación intensa senón que tamén fai que o planeta estea bloqueado pola marea, cun lado mirando constantemente á estrela e o outro sempre apuntando cara ao espazo.

Como resultado da proximidade do planeta á súa estrela, a súa temperatura sobe ata aproximadamente 1550 Kelvin ou uns 1280 graos Celsius no seu lado diurno. Estas temperaturas poden non ser tan extremas como outros exoplanetas, como WASP-76 b, onde as temperaturas da superficie poden alcanzar os abrasadores 2400 graos centígrados, pero aínda así dan lugar a fenómenos extraordinarios.

O Telescopio Espacial James Webb (JWST), o telescopio espacial máis avanzado xamais lanzado, fixo recentemente un descubrimento innovador ao redor de WASP-17 b. Usando o seu instrumento de infravermellos medios (IRI), o JWST detectou partículas de sílice pura (SiO2), ou cuarzo, na atmosfera do exoplaneta. Esta é a primeira vez que se observa cuarzo arredor dun exoplaneta.

Observacións previas de atmosferas de exoplanetas revelaron silicatos ricos en magnesio, como olivino e piroxeno, pero ata agora non se detectara cuarzo puro. Os descubrimentos suxiren que o cuarzo observado na atmosfera de WASP-17 b pode ser os bloques de construción de grans de silicatos máis grandes que se atopan en exoplanetas máis fríos e ananas marróns.

Examinar a composición das nubes de exoplanetas é crucial para comprender as condicións xerais e os procesos de formación. A presenza de cuarzo na atmosfera indica o inventario do ambiente de diferentes materiais e ofrece información sobre como dan forma ao planeta.

Aínda que aínda queda moito por descubrir sobre as nubes de cuarzo en WASP-17 b, os científicos sospeitan que existen principalmente ao longo da liña de terminación, o límite entre os lados do día e da noite do planeta. A cantidade exacta de cuarzo segue sendo incerta, pero está claro que WASP-17 b segue a sorprendernos coas súas características do outro mundo.

FAQ

Que fai que WASP-17 b sexa un exoplaneta alieníxena?

WASP-17 b considérase un exoplaneta alieníxena debido ás súas características significativamente diferentes en comparación cos planetas do noso sistema solar. É un xigante gaseoso que é moito máis grande que Xúpiter pero ten menos masa, polo que é excepcionalmente "inchado". Ademais, a súa proximidade á súa estrela nai e a rotación bloqueada pola marea contribúen á súa natureza alieníxena.

Cal é a importancia de descubrir nubes de cuarzo ao redor de WASP-17 b?

A detección de nubes de cuarzo na atmosfera de WASP-17 b é significativa porque proporciona información sobre as condicións xerais do planeta e como os diferentes materiais se unen para dar forma ao seu ambiente. Este descubrimento axuda aos científicos a comprender mellor os exoplanetas e os seus procesos de formación.

Como fixo este descubrimento o telescopio espacial James Webb?

O Telescopio Espacial James Webb observou WASP-17 b durante unhas dez horas usando o seu Instrumento de Infravermellos Medios (IRI). Ao medir o efecto que o paso pola atmosfera do exoplaneta tivo sobre a luz das estrelas, o telescopio identificou un sinal único que só se podía explicar pola presenza de nubes de cuarzo na atmosfera.

Por que é significativa a proximidade de WASP-17 b coa súa estrela?

A estreita proximidade de WASP-17 b coa súa estrela provoca unha radiación intensa e temperaturas extremas no seu lado diurno. Estas condicións orixinan fenómenos extraordinarios e contribúen á natureza alieníxena do exoplaneta. Comprender os efectos da proximidade estelar axuda aos científicos a comprender a diversidade dos sistemas exoplanetarios.