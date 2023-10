O telescopio espacial James Webb revela información sobre as órbitas e composicións dos planetas ananos

Un estudo recente dirixido por un equipo internacional de astrónomos utilizou o telescopio espacial James Webb (JWST) para observar e estudar tres planetas ananos do cinto de Kuiper: Sedna, Gonggong e Quaoar. As observacións realizáronse mediante o espectrómetro de infravermellos próximos de Webb (NIRSpec) e proporcionaron novas perspectivas sobre as órbitas e composicións destes obxectos distantes.

O cinto de Kuiper é unha rexión no bordo do noso sistema solar poboada por obxectos. Foi unha fonte de descubrimentos científicos e xogou un papel crucial na comprensión da historia do noso sistema solar. A disposición dos obxectos do cinto de Kuiper (KBOs), tamén coñecidos como obxectos transneptunianos (TNOs), proporciona información valiosa sobre as correntes gravitacionais que formaron o sistema solar e insinúa unha historia dinámica das migracións planetarias.

O estudo, dirixido por Joshua Emery da Universidade do Norte de Arizona, revelou que os tres planetas ananos do cinto de Kuiper presentan composicións e características orbitais interesantes. As observacións mostraron a presenza de hidrocarburos lixeiros e moléculas orgánicas complexas que se cre que son o resultado da irradiación de metano.

Traballos anteriores suxeriron que estes planetas ananos poden ter xeos volátiles nas súas superficies similares a outros corpos transneptunianos como Plutón e Eris. Non obstante, as distintas órbitas de Sedna, Gonggong e Quaoar suscitaron dúbidas sobre a presenza destes volátiles debido aos diferentes réximes de temperatura e ambientes de irradiación que experimentan.

Usando o instrumento NIRSpec de Webb, o equipo observou os tres planetas ananos no espectro do infravermello próximo. Os espectros resultantes mostraron unha abundancia de etano (C2H6) nos tres corpos, sendo Sedna os niveis máis altos. Tamén se detectaron acetileno (C2H2) e etileno (C2H4) en Sedna. Estas moléculas son produtos de irradiación directa do metano. As diferenzas de abundancia destas moléculas atribúense ás variacións de temperatura e ambientes de irradiación que experimentan os planetas ananos.

Estes novos coñecementos proporcionados polas observacións de JWST contribúen á nosa comprensión do cinto de Kuiper e da dinámica do sistema solar exterior. Ao estudar a composición e as órbitas destes obxectos distantes, os científicos poden seguir descubrindo a rica historia e evolución do noso barrio cósmico.

Definicións:

– Cinto de Kuiper: unha rexión no bordo do noso sistema solar máis aló da órbita de Neptuno formada por incontables obxectos xeados.

– Obxectos transneptunianos (TNO): Obxectos que orbitan máis aló da órbita de Neptuno nos bordos exteriores do sistema solar.

– James Webb Space Telescope (JWST): Un telescopio espacial lanzado pola NASA que está deseñado para observar o universo en luz infravermella.

– Espectrómetro de infravermellos próximos (NIRSpec): instrumento do JWST que mide a intensidade da luz no rango do infravermello próximo.

– Planetas ananos: corpos celestes que orbitan ao redor do Sol, non son lúas e teñen unha forma case esférica pero non limparon as súas órbitas doutros restos.

– Irradiación de metano: proceso no que as moléculas de metano son expostas á radiación, dando lugar á formación doutras moléculas.

Fontes:

– Emery, JP et al. (2023) "Preimpresión do estudo sobre Sedna, Gonggong e Quaoar" (Ícaro)

– NASA – Misión do telescopio espacial James Webb