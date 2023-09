O papel das misións claras e o impacto na innovación

Este artigo explora o concepto de "bloque do escritor" no contexto dos profesionais creativos e aplícao aos ámbitos científico e tecnolóxico. Destaca a importancia de ter unha misión clara e comprender o impacto do propio traballo para superar os retos e manter a motivación.

O artigo comeza comentando o traballo do astrónomo danés Tycho Brahe, que pasou a súa vida catalogando o movemento dos planetas e mapeando as posicións das estrelas. Aínda que o traballo de Brahe puido parecer monótono e mundano, sentou as bases para avances significativos na física e na enxeñaría. Explícase que gran parte da fase inicial dos desenvolvementos científicos e tecnolóxicos implica a recollida e análise de datos, que moitas veces poden resultar tediosos e aburridos.

Para combater o aburrimento e manter a motivación, o artigo suxire ter unha comprensión clara dos obxectivos e do impacto do traballo que se está a realizar. Cita a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) como exemplo de organización cunha misión clara. O foco de ISRO en resolver os desafíos cotiáns, como a previsión de choivas e o estudo dos patróns meteorolóxicos, levou a avances significativos e aplicacións prácticas.

O artigo subliña que o impacto crea impacto, o que significa que incluso pequenos logros poden motivar máis innovación. Dá o exemplo de presentar os resultados en congresos científicos e de obter o aprecio dos compañeiros como catalizador para investigadores novos.

O artigo conclúe cun exemplo persoal do desenvolvemento do robot HomoSEP para a limpeza mecanizada de fosas sépticas e pozos de sumidoiros. O autor explica como as interaccións cos traballadores de saneamento e as visitas de campo alimentaron a motivación para desenvolver unha solución para eliminar o lixo manual. O éxito do proxecto e o seu impacto na transformación da vida dos implicados motivaron aínda máis ao autor e ao equipo.

En artigos futuros, o autor planea discutir o traballo a través dos límites e o fomento dunha cultura da innovación nas organizacións.

En conxunto, o artigo destaca a importancia de ter unha misión clara e comprender o impacto do propio traballo para superar os retos e manter a motivación nos ámbitos científico e tecnolóxico.

Fontes:

– Artigo do profesor Prabhu Rajagopal, responsable da facultade, Centro de Innovación (CFI), IIT Madras

– Vídeo de YouTube: “https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”