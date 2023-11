Explorando os diversos mundos máis alá: Hubble revela un exoplaneta do tamaño dunha rocha

Un descubrimento recente do Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA deu a coñecer un pequeno exoplaneta rochoso chamado LTT 1445Ac, situado na constelación de Eridanus, a aproximadamente 22 anos luz de distancia da Terra. O que distingue este achado é a recente verificación do tamaño do planeta mediante o Telescopio Espacial Hubble, que ofrece aos investigadores información valiosa sobre as características deste mundo distante.

Aínda que TESS sentou as bases para identificar a LTT 1445Ac en 2022, a súa resolución óptica foi insuficiente para determinar con precisión o diámetro do planeta. Para superar esta limitación, un equipo de astrónomos recorreu ao telescopio Hubble para unha medición máis precisa. Os seus descubrimentos, recentemente aceptados en The Astronomical Journal, arroxan unha nova luz sobre as propiedades físicas deste exoplaneta.

Analizando os datos recollidos polo Telescopio Hubble, o equipo determinou que LTT 1445Ac ten un diámetro 1.07 veces o da Terra. Isto confirma a súa composición rochosa e suxire condicións de gravidade similares ás do noso planeta natal. Non obstante, aquí rematan as semellanzas. A abraiante temperatura da superficie do LTT 1445Ac, que alcanza os 500 °C (260 °F), fai caer calquera esperanza de que sexa un ambiente axeitado para a vida tal e como o coñecemos.

A autora principal Emily Pass, astrónoma do Centro de Astrofísica | Harvard e Smithsonian, expresaron o seu entusiasmo polo potencial de exploración. Combinando a análise espectroscópica tanto do Hubble como do próximo telescopio espacial James Webb, os científicos poderán afondar nas atmosferas de planetas en tránsito como LTT 1445Ac. Estas observacións futuras mellorarán a nosa comprensión da diversa gama de exoplanetas que orbitan estrelas distantes.

Destacando a importancia deste descubrimento, Pass engade: "A nosa medida é importante porque nos di que é probable que este sexa un planeta terrestre moi próximo. Estamos ansiosos por seguir observacións que nos permitan comprender mellor a diversidade de planetas arredor doutras estrelas.

Mentres o telescopio espacial Webb segue revelando novos descubrimentos, a busca de exoplanetas habitables segue sendo un obxectivo fundamental para a astronomía estadounidense na próxima década. Cos esforzos combinados de telescopios espaciais como Hubble, Webb e o futuro Observatorio dos Mundos Habitables, a humanidade está máis preto de desvelar os misterios de mundos afastados máis aló do noso sistema solar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é un exoplaneta?

Un exoplaneta refírese a calquera planeta situado fóra do noso sistema solar que orbita unha estrela distinta do Sol.

2. Cal é o propósito dos telescopios TESS e Hubble na investigación de exoplanetas?

O satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) foi deseñado para localizar exoplanetas observando o escurecemento temporal das estrelas causado polos planetas que pasan por diante deles. O Telescopio Espacial Hubble, por outra banda, úsase para estudar as propiedades e características dos exoplanetas, proporcionando información importante sobre os seus tamaños, atmosferas e outros detalles cruciais.

3. Que é o telescopio espacial James Webb (JWST)?

O telescopio espacial James Webb (JWST) é o sucesor moi esperado da NASA do telescopio espacial Hubble. Espérase que se lance a finais de 2021 e observará principalmente o universo no espectro infravermello, proporcionando capacidades sen precedentes para estudar as atmosferas dos exoplanetas e o universo primitivo.