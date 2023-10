O enverdecemento cíclico do Sáhara: información sobre o clima e a dispersión animal

Os científicos do clima descubriron recentemente que o deserto do Sahara sofre intervalos periódicos de enverdecemento, onde amplas áreas de vexetación cobren a paisaxe tipicamente árida. Estas fases verdes ocorren aproximadamente cada 21,000 anos e caracterízanse pola proliferación de ríos, lagos e animais dependentes da auga. A Universidade de Helsinki e a Universidade de Bristol lideraron a investigación, que foi publicada na revista Nature Communications.

O estudo céntrase en investigar as fases húmidas vividas polo Sáhara, sendo a máis recente enverdecemento que ocorreu hai entre 5,000 e 15,000 anos. Ao desenvolver un novo modelo climático deseñado para simular períodos húmidos do norte de África, os investigadores puideron arroxar luz sobre as causas e o momento destes eventos.

Os cambios no clima do Sáhara atribúense ás condicións orbitais cambiantes da Terra, en particular ao tambaleo no seu eixe. Este tambaleo afecta ás diferenzas estacionais na distribución da enerxía solar e á intensidade de fenómenos como o monzón africano. Os modelos climáticos anteriores non captaban completamente a extensión dos períodos húmidos. Non obstante, o novo modelo desenvolvido polo equipo de investigación proporciona unha mellor comprensión das condicións húmidas do Sáhara.

O modelo revela que os períodos húmidos do norte de África ocorreron aproximadamente cada 21,000 anos durante os últimos 800,000 anos. Os veráns máis cálidos no hemisferio norte intensifican a forza do sistema monzónico de África Occidental, o que provoca un aumento das precipitacións no Sáhara. Isto, á súa vez, promove o crecemento da vexetación de tipo sabana en toda a rexión. Durante as idades de xeo, o enverdecemento non se produce xa que as latitudes altas están cubertas de xeo, arrefríando a atmosfera e suprimindo os monzóns.

Comprender o estado vexetal do Sáhara non só é intrigante, senón que tamén é importante para rastrexar o movemento dos animais dentro e fóra da rexión. O Sáhara actúa como unha porta de entrada que controla a dispersión de especies entre o norte e África subsahariana e dentro e fóra do continente. A alternancia entre as fases húmida e árida xogou un papel crucial na evolución e dispersión das especies en África.

Ao modelar con éxito os períodos húmidos do norte de África, os investigadores poden obter mellores coñecementos sobre as distribucións humanas e a evolución do noso xénero en África.

