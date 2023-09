Onde vai a información cando cae nun burato negro?

Segundo a Relatividade Xeral de Einstein, calquera cousa que atravese o horizonte de eventos dun buraco negro desaparece para sempre. Engádese á masa, carga e momento angular do burato negro pero non pode escapar. Non obstante, a nosa comprensión da física cuántica dinos que hai máis que considerar. Os buracos negros non son estáticos senón que se evaporan co paso do tempo, emitindo radiación Hawking. Isto suscita a pregunta de que pasa coa información que pasou a formar un burato negro.

Cando os físicos falan de información, non se refiren só a cadeas de letras ou números. Tamén pode incluír estados cuánticos, estados entrelazados, sinais que impoñen a causalidade e medidas de entropía física. A entropía mide o número de disposicións posibles dun sistema cuántico.

No caso dun burato negro, se a información cae, parece que se perde para sempre. Non obstante, hai unha proposta de que a información pode eventualmente xurdir cando o buraco negro se evapore. Isto baséase na idea de que as partículas entrelazadas manteñen unha conexión oculta no horizonte de eventos.

Pero o paradoxo da información do buraco negro segue sen resolverse. O destino da información dentro dun buraco negro aínda é un misterio. Buscar unha solución a este paradoxo é un dos maiores desafíos da física.

En resumo, segundo a Relatividade Xeral, calquera cousa que caia nun burato negro desaparece para sempre. Non obstante, a física cuántica suxire que a información aínda se pode conservar e codificar na radiación saínte mentres o buraco negro se evapora. Este misterio sen resolver, coñecido como o paradoxo da información do buraco negro, segue sendo un tema de intensa investigación e debate no campo da física.

