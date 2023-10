Os primeiros fósiles do Mioceno en África Oriental arroxan luz sobre a historia evolutiva

Un equipo internacional de investigadores, incluíndo o Programa de Xeocronoloxía e Xeoloxía do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana (CENIEH), fixo un descubrimento emocionante en África Oriental. Nun artigo publicado na revista iScience, o equipo informa de atopar os primeiros fósiles de mamíferos do Mioceno no Parque Nacional de Gorongosa en Mozambique, un sitio importante para comprender a evolución dos ecosistemas africanos e o seu impacto na liñaxe dos homínidos.

O estudo, dirixido pola doutora Susana Carvalho da Universidade de Oxford, forma parte do Proxecto Paleo-Primate Gorongosa, que ten como obxectivo protexer a biodiversidade e promover o desenvolvemento da comunidade local. Entre os descubrimentos do equipo atópanse dentes fósiles do período Mioceno, que abarcaron hai entre 5 e 23 millóns de anos e desempeñaron un papel crucial na orixe dos simios africanos.

Ademais, os investigadores puideron determinar datas radiométricas para a formación xeolóxica chamada Mazamba, reconstruír a paleovexetación na rexión a partir de carbonatos pedoxénicos e madeiras fósiles e describir diversos fósiles, incluíndo vertebrados e invertebrados mariños, réptiles, mamíferos terrestres e madeiras fósiles de Paleoambientes costeiros. Notablemente, descubriron unha nova especie de hyrax xigante que pesa entre 124 e 153 quilogramos.

Este estudo innovador proporciona información valiosa sobre unha rexión africana previamente inexplorada. Mark Sier, científico afiliado do CENIEH e bolseiro Marie Sklodowska-Curie da Universidade de Utrecht, destaca a importancia da investigación, afirmando: "Este estudo abre unha perspectiva totalmente nova sobre unha rexión africana que, ata agora, estaba paleontoloxicamente baleira". Sier investiga actualmente a influencia dos ciclos orbitais nos sedimentos de África oriental como parte do seu proxecto en curso.

En xeral, o descubrimento destes fósiles do Mioceno en África oriental contribúe á nosa comprensión da historia evolutiva da rexión e arroxa luz sobre os procesos que conformaron os ecosistemas africanos e influíron no desenvolvemento dos homínidos. A investigación realizada no Parque Nacional de Gorongosa subliña a importancia dos estudos paleontolóxicos para os esforzos de conservación e as iniciativas de desenvolvemento comunitario.

