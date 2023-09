A revelación do descubrimento dun híbrido can-raposo aumenta a preocupación polo impacto dos cans domésticos na vida salvaxe

O recente descubrimento dun híbrido can-raposo, coñecido como "dogxim", en Brasil espertou o interese entre os científicos e suscitaron preocupacións sobre a influencia dos nosos cans de compañía nas poboacións de animais salvaxes. Esta criatura única, un cruce entre unha femia de raposo pampa e un can doméstico macho, desafía a crenza anterior de que os cans e os raposos non poden reproducirse.

O dogxim foi atopado tras ser atropelado por un coche e trasladado a un centro de rehabilitación de fauna. O persoal notou a súa peculiar combinación de características físicas e de comportamento. Cos seus trazos de raposo como as orellas picadas e unha preferencia por comer pequenos mamíferos, pero con ladridos dun can, este híbrido segue sendo un caso curioso que foi confirmado mediante probas xenéticas.

A hibridación ocorre cando dúas especies se aparean e producen descendencia con ascendencia xenética mixta. Normalmente, os animais aparean dentro da súa propia especie. A incompatibilidade xenética, determinada polas diferenzas no número de cromosomas e no comportamento reprodutivo, normalmente impide a hibridación exitosa. Non obstante, cando especies moi relacionadas, como cans e lobos, se aparean, a probabilidade de hibridación exitosa aumenta debido ás súas semellanzas xenéticas.

Aínda que moitos híbridos son infértiles e non representan ningunha ameaza para a especie parental, algúns híbridos poden competir coas súas especies proxenitoras e substituílas co paso do tempo. Isto é especialmente preocupante para as especies en perigo de extinción con poboacións vulnerables. O descubrimento do híbrido can-raposo pon de relevo o crecente contacto entre especies domésticas e salvaxes debido aos asentamentos humanos que infrinxen os hábitats naturais. Este contacto pode levar á transmisión de enfermidades e á posible alteración da biodiversidade.

É importante controlar as interaccións entre as diferentes especies para protexer as especies vulnerables ou de pouca poboación. Aínda que é pouco probable que os híbridos can-raposo se convertan nunha ocorrencia común debido á distancia xenética entre as dúas especies, este descubrimento serve como recordatorio das consecuencias inesperadas que poden xurdir das interaccións dos nosos cans coa vida salvaxe. O impacto dos cans domésticos nas poboacións de animais salvaxes merece máis investigación e consideración.

