O universo expansivo: un mapa circular revelado

O ilustrador Pablo Carlos Budassi creou un cautivador mapa circular que revela a inmensidade do universo. Este intrincado mapa presenta o sistema solar no seu centro, coa escala reducindo progresivamente cara aos bordos exteriores para mostrar as estruturas máis distantes e colosais dentro da esfera do universo observable.

A creación de Budassi non só é visualmente abraiante, senón que tamén serve como un recordatorio da impresionante extensión do cosmos. Ao situar o sistema solar no centro, o mapa destaca a nosa posición dentro do universo, o que nos permite apreciar a escala e magnitude dos corpos celestes e das estruturas máis aló do noso propio contorno planetario.

Para os cativados pola representación artística de Budassi, hai representacións adicionais do universo dispoñibles no seu sitio web. Os visitantes poden explorar outras impresións, carteis e produtos que mostran as súas interpretacións artísticas únicas do cosmos.

Mentres miramos este mapa circular, lémbranos o noso humilde lugar dentro do gran tapiz do universo. Inspira unha sensación de asombro e curiosidade, que nos incita a explorar máis as profundidades do espazo exterior. Nesta vasta extensión, incontables marabillas agardan o noso descubrimento, e o mapa de Budassi serve como porta de entrada a esta viaxe cósmica.

Definicións:

– Universo observable: A rexión do universo que é visible para nós desde a Terra, limitada pola velocidade da luz e a idade do universo.

– Sistema solar: Sistema formado por unha estrela, como o Sol, e os planetas, lúas, asteroides e cometas que orbitan ao seu redor.

fonte:

– Información facilitada por Pablo Carlos Budassi.