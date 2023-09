Explorando os primeiros anos do universo: cosmoloxía observacional e experimentos radiofónicos

Cynthia Chiang, profesora asociada de física da Universidade de McGill, sempre foi atraída por traballar coas súas mans. Esta paixón levouna ao campo da cosmoloxía observacional, onde estuda a orixe e o desenvolvemento do cosmos recollendo datos sobre os primeiros anos do universo.

A viaxe de Chiang na cosmoloxía observacional comezou cando visitou un laboratorio do Instituto de Tecnoloxía de California durante o proceso de solicitude de posgrao. Inmediatamente quedou cativada polo equipo de baleiro e os criostatos, e sabía que quería dedicarse a este campo. Despois de completar o seu doutoramento, uniuse ao equipo científico do telescopio Planck para estudar o fondo cósmico de microondas (CMB). Non obstante, Chiang desexaba traballar na construción do seu propio instrumento.

Mentres contemplaba os seus próximos pasos, Chiang pasou un ano no Polo Sur como científica de inverno para o Telescopio do Polo Sur. Durante o seu tempo alí, interesouse polas ondas de radio cósmicas e fixo a transición de estudar as microondas cósmicas ás ondas de radio cósmicas. Chiang céntrase agora na construción, despregamento e funcionamento de instrumentos que poidan detectar sinais de radio das épocas fundamentais do universo primitivo, en concreto dos séculos escuros e do amencer cósmico.

As idades escuras refírese a un momento no que o universo estaba composto principalmente por hidróxeno neutro. O amencer cósmico ocorreu un pouco máis tarde cando se formaron as primeiras estrelas. Estas épocas son un reto de observar, xa que require que os investigadores vaian a lugares remotos da Terra para minimizar a interferencia do resto do cosmos.

Os instrumentos construídos a man de Chiang teñen como obxectivo captar a luz do primeiro amencer cósmico e os séculos escuros anteriores. Actualmente, só un equipo, chamado EDGES, informou de posibles observacións da era do amencer cósmico, pero os seus resultados aínda precisan confirmación ou refutación doutros instrumentos.

Nunha entrevista con Quanta, Chiang comenta as súas experiencias no Polo Sur, os detalles específicos do seu traballo en cosmoloxía observacional e a emoción de resolver misterios mediante a investigación científica.

Definicións:

Cosmoloxía observacional: O estudo da orixe, estrutura e evolución do universo mediante a recollida e análise de datos observacionais.

Fondo de microondas cósmico (CMB): Radiación reliquia do Big Bang, que se usa para estudar o universo primitivo.

Séculos Escuros Cósmicos: Un período no universo primitivo no que o universo estaba composto principalmente por gas hidróxeno neutro, dando lugar a un ceo escuro sen estrelas e galaxias.

Amanecer Cósmico: Época na que comezaron a formarse as primeiras estrelas, marcando o final dos séculos escuros. Estas estrelas primitivas eran diferentes das estrelas observadas no universo actual.

Liña de 21 centímetros: Unha lonxitude de onda de radio específica emitida polos átomos de hidróxeno, que se pode utilizar para estudar diferentes épocas da historia do universo.

Fontes:

Fonte: Revista Quanta

Fonte da imaxe: Unsplash