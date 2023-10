O impacto económico de CU Boulder en Colorado alcanza os 4.3 millóns de dólares

By

Un novo estudo realizado pola División de Investigación Empresarial da Leeds School of Business de CU Boulder revelou que a universidade xerou un impacto económico significativo en todo o estado de Colorado, cun total de 4.3 millóns de dólares durante o ano fiscal 2022-23. Isto supón un aumento con respecto aos 3.3 millóns de dólares do ano anterior.

O estudo analizou varios factores que contribuíron ao impacto económico de CU Boulder. A universidade empregou un total de 19,189 profesores, persoal e estudantes, cun gasto combinado de salarios e beneficios de 1.1 millóns de dólares. Este emprego creou un impacto económico directo de 1.8 millóns de dólares, que abarca non só os salarios senón tamén o gasto da universidade en bens e servizos dos vendedores locais.

Ademais, o impacto indirecto e inducido de CU Boulder, que resultou da investigación e a transferencia de tecnoloxía, facilitou o crecemento da empresa e a creación de emprego, o que levou a un impacto total de 2.5 millóns de dólares. Factores como a inflación, o aumento dos gastos laborais e a mellora da calidade dos datos con gastos máis detallados asignados a Colorado contribuíron ao aumento do impacto económico. O estado de CU Boulder como o maior contribuínte económico á área estatística metropolitana de Boulder tamén demostra a súa importancia para a economía local.

Ademais, o estudo descubriu que os gastos de investigación de CU Boulder ascenderon a 643 millóns de dólares, o que resultou nunha contribución económica de 1.2 millóns de dólares. O gasto de estudantes e visitantes non locais da universidade no estado alcanzou os 777 millóns de dólares, que inclúen gastos de aluguer, comestibles, transporte, coidado dos nenos, recreación e coidados de saúde.

O gasto directo de CU Boulder durante o ano fiscal estimouse en 700 millóns de dólares, que incluían os custos orzamentados para proxectos de construción. Cabe destacar que os proxectos de renovación de Hellems Arts and Sciences e Mary Rippon Outdoor Theatre estaban entre os maiores proxectos de CU Boulder.

Ao considerar o impacto económico global de todos os campus e hospitais afiliados do sistema da Universidade de Colorado, o impacto total en todo o estado alcanzou un impresionante 17.2 millóns de dólares durante o ano fiscal 2022-23, apoiando un total de 98,175 empregos principalmente en Boulder, Denver. , e as áreas metropolitanas de Colorado Springs.

É importante ter en conta que o estudo non incluíu o impacto de antigos alumnos, xubilados, atletismo ou transferencia de tecnoloxía. Non obstante, estes achados destacan a importante contribución que CU Boulder fai á economía do estado e á calidade de vida xeral.

Fontes:

– División de Investigación Empresarial da Leeds School of Business de CU Boulder