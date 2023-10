O impacto das miñocas na meteorización do solo

Nun estudo recente, investigadores da Universidade de Stanford investigaron o papel das miñocas nos procesos de meteorización do solo. As miñocas son coñecidas pola súa capacidade para romper a materia orgánica e os grans de sedimentos, o que os fai valiosos para a xardinería e a compostaxe. Segundo Adrian Wackett, un estudante de doutoramento en ciencias do solo en Stanford, as miñocas consumen grans do solo e conservan os máis grandes nas súas molleiras, axudando á descomposición do solo e á liberación de nutrientes.

Non obstante, aínda que as miñocas poden ser beneficiosas en ambientes controlados, poden representar unha ameaza cando se introducen nos ecosistemas naturais. As súas actividades poden afectar os procesos do solo, como a retención de materia orgánica e nutrientes, así como a infiltración de auga e as reaccións químicas. Ademais, as miñocas contribúen ao ciclo do dióxido de carbono ao descompoñer o material orgánico e liberar dióxido de carbono á atmosfera.

O equipo de investigación realizou o seu estudo no Bosque Nacional El Yunque en Porto Rico, examinando os cambios no tamaño dos sedimentos dentro da columna do solo onde as miñocas estaban presentes. Descubriron que as áreas con excavación de miñocas tiñan tamaños de partículas medios máis pequenos, o que indica un impacto significativo na textura do solo. De feito, os grans de cuarzo na zona de bioturbación dos vermes eran case un 50% máis pequenos que aqueles sen actividade dos vermes.

Este estudo é o primeiro en investigar a degradación da sílice inducida por vermes in situ en solos. Os investigadores estimaron que as miñocas contribúen aproximadamente ao 2% da meteorización total dos solos de El Yunque. Non obstante, esta considérase unha estimación conservadora, xa que as miñocas poderían ser un mecanismo de meteorización máis substancial do que se cría inicialmente.

A propagación das miñocas a novos territorios pode levar a un aumento das taxas de meteorización. Observáronse miñocas infiltrando bosques de latitude norte que historicamente estaban libres de vermes. O equipo estudou os perfís do solo en Alaska, Minnesota, Finlandia e Suecia, observando cambios no tamaño medio das partículas nas áreas onde as miñocas invadiran recentemente.

Aínda que as miñocas individuais poden causar pequenos cambios, o efecto acumulado da actividade das miñocas sobre a meteorización do solo é substancial. Comprender o impacto das miñocas na dinámica da meteorización do solo é fundamental para prever e xestionar os procesos do solo en varios ecosistemas.

