Os científicos fixeron un descubrimento desconcertante despois de detectar un elemento misterioso na lava antiga, o que leva a teorías de que o núcleo da Terra está a filtrarse. Un estudo de fluxos de lava de 62 millóns de anos na illa de Baffin, no arquipélago ártico de Canadá, revelou niveis inusualmente altos de helio-3, un isótopo raro asociado ao funcionamento interno do noso planeta. Os resultados, publicados na revista Nature, provocaron un intenso debate entre investigadores e expertos.

O equipo de investigación, composto por xeoquímicos da Woods Hole Oceanographic Institution e do Instituto de Tecnoloxía de California, recolleu lecturas dos antigos fluxos de lava da illa de Baffin. Descubriron que a masa terrestre contiña as proporcións máis altas de helio-3, helio-4 e outro isótopo xamais atopado nas rochas volcánicas terrestres. Isto chamou considerable atención, xa que atopar niveis tan altos de helio-3 nun sitio non astronómico é significativo.

O helio-3 é extremadamente raro debido á súa natureza. Unha vez que chega á superficie, escapa á atmosfera e dispárase ao espazo. Polo tanto, se se descobre helio-3 na superficie, é probable que se orixinase no núcleo da Terra. Este achado podería proporcionar exemplos físicos do material do núcleo, desafiando a comprensión anterior de que o núcleo da Terra estaba selado.

As implicacións deste descubrimento son inmensas. Os científicos poderían estudar o material do núcleo de formas que antes eran imposibles se se pode establecer que o material realmente está a filtrarse do núcleo. A presenza de helio-3 primordial pode gardar segredos sobre a formación do noso planeta aos que non se pode acceder por outros medios. Esta revelación suxire que a Terra profunda é máis dinámica do que se pensaba anteriormente, envorcando as nocións convencionais de illamento xeoquímico entre o núcleo e outras capas do noso planeta.

Forrest Horton, xeoquímico da Woods Hole Oceanographic Institution, cualifica o descubrimento de "emocionante" e subliña que queda moito máis traballo por facer. O estudo levantou máis preguntas das que respondeu, abrindo novas vías para a investigación do núcleo da Terra. No informe dos científicos publicado na revista Nature proporcionouse máis probas de fuga do núcleo.

En xeral, este descubrimento innovador desafía o coñecemento existente sobre o núcleo da Terra e presenta unha oportunidade para que os científicos exploren o material do núcleo de formas sen precedentes. As implicacións desta investigación poderían revolucionar a nosa comprensión da formación e dinámica do noso planeta.

