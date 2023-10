As implicacións da atmosfera terrestre na busca de vida no universo

No campo da astrobioloxía, os científicos adoitan considerar a Terra como un modelo para comprender as posibilidades da vida no universo. Os análogos terrestres, planetas que se parecen aos nosos en termos de habitabilidade e composición atmosférica, son de especial interese. Porén, a atmosfera terrestre evolucionou drasticamente ao longo do tempo, polo que foi necesario comprender o seu pasado para buscar mellor sinais de vida noutros planetas.

O Eón Fanerozoico, que abarca os últimos 500 millóns de anos, xogou un papel crucial na evolución da atmosfera terrestre e na aparición de varias especies. Este período viu un aumento do contido de osíxeno e o desenvolvemento de animais, plantas terrestres e dinosauros. Non obstante, os métodos actuais utilizados para buscar sinais de vida nos exoplanetas non dan conta dos cambios na atmosfera terrestre ao longo do tempo.

Para salvar esta brecha, un equipo de investigadores da Universidade de Cornell creou unha simulación da atmosfera terrestre durante o Eón Fanerozoico. Liderado por Rebecca Payne e Lisa Kaltenegger, o equipo pretendía proporcionar unha ferramenta para planificar e interpretar observacións de atmosferas de exoplanetas. Ao comprender a composición da atmosfera terrestre durante diferentes períodos, os astrónomos poden identificar mellor obxectivos prometedores para a busca de vida.

O estudo dos exoplanetas está actualmente en transición do descubrimento á caracterización, axudado por telescopios avanzados capaces de obter espectros directamente das atmosferas de exoplanetas. Mediante técnicas como a imaxe directa e a análise de espectros de transmisión, os astrónomos poden reunir datos cruciais sobre a composición das atmosferas dos exoplanetas. Espérase que o próximo telescopio espacial James Webb proporcione información aínda máis detallada.

Aínda que se descubriron e caracterizaron numerosos exoplanetas, hai unha falta de análogos da Terra en diferentes etapas da evolución atmosférica. O Eón Fanerozoico, en particular, é de interese debido aos seus importantes desenvolvementos na vida terrestre. Ao simular os espectros de transmisión xerados pola atmosfera dun planeta, os investigadores poden determinar a súa composición e a presenza de signos de vida.

Comprender a evolución da atmosfera terrestre pode proporcionar información valiosa para guiar a busca de vida nos exoplanetas. Ao identificar análogos da Terra en diferentes etapas do desenvolvemento atmosférico, os científicos poden reducir os posibles obxectivos na caza de vida extraterrestre.

