Atopáronse buracos negros nunha proximidade récord á Terra

Un descubrimento recente revelou a presenza de buracos negros a unha distancia notablemente próxima á Terra. Agora sábese que o Cúmulo Estelar das Hyades, situado a 153 anos luz de distancia, alberga dous ou tres buracos negros. A diferenza dos descubrimentos anteriores, estes buracos negros están nun cúmulo que é visible a simple vista desde ceos moderadamente escuros.

O cúmulo estelar das Hyades adoita ser eclipsado polo seu veciño máis famoso, as Pléiades. Non obstante, as Híades son o cúmulo estelar máis próximo á Terra. As observacións previas de buracos negros estiveron moito máis afastadas, sendo a actual titular do récord Gaia BH1, situada a 1,600 anos luz de distancia.

O descubrimento de buracos negros no cúmulo das Híades foi posible grazas a medicións de precisión das localizacións e movementos das estrelas do cúmulo. Utilizáronse modelos informáticos para replicar a distribución das estrelas ao redor do centro do cúmulo, e as mellores coincidencias atopáronse cando se incluíron dous ou tres buracos negros.

Esta observación ten importantes implicacións para comprender a evolución dos cúmulos estelares e a súa contribución ás fontes de ondas gravitacionais. Tamén proporciona información valiosa sobre como a presenza de buracos negros afecta á dinámica dos cúmulos estelares.

A maioría das buscas de buracos negros centráronse nos cúmulos globulares no halo da Vía Láctea, pero este descubrimento suxire que os cúmulos abertos como as Híades, que están máis preto da Terra, ofrecen interesantes oportunidades para máis estudos.

Os resultados deste estudo foron publicados no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Fontes:

– Avisos mensuais da Royal Astronomical Society