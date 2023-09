Novo avance no problema do triángulo de Heilbronn

Os investigadores lograron un gran avance no problema do triángulo de Heilbronn, un crebacabezas matemático que deixou perplexos aos matemáticos durante décadas. O problema consiste en determinar o tamaño do triángulo máis pequeno posible que pode estar formado por un grupo de puntos dentro dun cadrado.

O problema do triángulo de Heilbronn foi proposto por primeira vez polo matemático alemán Hans Heilbronn a finais da década de 1940. Desde entón, o progreso no problema foi lento, sen avances significativos desde a década de 1980. Non obstante, en maio deste ano, tres matemáticos - Alex Cohen, Cosmin Pohoata e Dmitrii Zakharov - anunciaron un novo límite para o tamaño do triángulo máis pequeno.

O avance produciuse despois de que Cohen tropezou cunha antiga investigación do problema do triángulo de Heilbronn por Klaus Roth. Decatouse de que as ideas de Roth podían estar conectadas con conceptos que o seu conselleiro, Larry Guth, discutira nunha recente reunión do grupo de lectura. Cohen descubriu máis tarde que Pohoata e Zakharov tamén estiveran traballando no problema e estableceran a mesma conexión.

Os investigadores colaboraron e, despois de sete meses, lograron o seu gran avance. O seu artigo introduce novas áreas das matemáticas e espérase que inspire un maior progreso no problema do triángulo de Heilbronn. O resultado é especialmente significativo xa que baixa o límite superior do tamaño do triángulo máis pequeno, que permaneceu sen cambios durante máis de catro décadas.

O problema do triángulo de Heilbronn ten conexións con outras áreas das matemáticas, incluíndo formas de intersección, teoría de números e análise de Fourier. O problema consiste en organizar puntos dentro dun cadrado para maximizar o tamaño do triángulo máis pequeno. Aínda que é relativamente fácil demostrar que o triángulo máis pequeno non pode ter unha área maior que 1/(n-2), Heilbronn especulou que o límite era aínda menor.

Aínda que os investigadores non atoparon o maior triángulo máis pequeno posible, o seu avance supón un avance significativo na nosa comprensión do problema. Espérase que este novo avance leve a un maior progreso e inspire un renacemento no estudo do problema do triángulo de Heilbronn.

