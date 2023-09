Os ratos poden aprender unha canción nova?

Durante anos, os investigadores creron que as cancións dos ratos eran instintivas e fixas. Non obstante, en 2012, un equipo de neurobiólogos da Universidade de Duke realizou un experimento para probar esta suposición. Os investigadores enxordeceron cirurxicamente cinco ratos e compararon as súas cancións coas dos ratos que oían. Descubriron que as cancións dos ratos xordos volvéronse degradadas e irrecoñecibles, o que indica que a capacidade de escoitarse a un mesmo e aos demais é fundamental para a canción dun rato.

Este experimento proporcionou pistas sobre as orixes da linguaxe, que durante moito tempo foi considerada "o problema máis difícil da ciencia". Aínda que se observou a aprendizaxe vocal en especies como aves cantoras e baleas, os científicos crían que estas habilidades non estaban relacionadas coa linguaxe humana. O descubrimento da aprendizaxe vocal en ratos suxeriu que a capacidade crítica da linguaxe podería existir nun continuo.

Outros descubrimentos difuminaron aínda máis a liña entre a comunicación humana e animal. Estudáronse as tartarugas que producen e responden aos sons, as larvas de corais que poden escoitar arrecifes saudables e as plantas que poden detectar sons. Estes descubrimentos suxiren que a intención e o significado poden atoparse en sons non humanos, o que apunta á aparición de estruturas baseadas en regras na linguaxe.

Durante séculos, a linguaxe foi vista como unha característica única dos humanos, que nos diferencia das outras especies. Esta crenza xustificou o noso dominio sobre os animais e converteu a evolución da linguaxe nun misterio. Non obstante, os expertos en lingüística, bioloxía e ciencia cognitiva sospeitan agora que a linguaxe podería ter compartido compoñentes entre especies, arroxando luz sobre as vidas internas dos animais e a nosa propia historia evolutiva.

Fonte: The New York Times

Definicións:

– Aprendizaxe vocal: a capacidade de aprender e producir sons mediante a imitación e a práctica.

– Sonograma: Representación visual do son, que mostra a frecuencia e intensidade dos distintos compoñentes.

– Neurobiólogo: científico que estuda o sistema nervioso e a súa relación co comportamento.

– Cetáceos: mamíferos mariños, incluíndo golfiños e baleas.

– Pinnípedos: mamíferos mariños, incluíndo focas e lobos mariños.

– Encéfalo anterior: parte anterior do cerebro, responsable das funcións cognitivas superiores.

– Ponte terrestre mergullada: conexión terrestre entre dúas masas terrestres que se atopa submarina debido ao aumento do nivel do mar.