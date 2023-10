O aumento do po no aire aumenta a preocupación polo cambio climático

A cantidade de po no aire do mundo empeorou en 2022, segundo a Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) das Nacións Unidas. A organización pediu máis investigacións sobre a conexión entre o cambio climático e o aumento dos puntos quentes de tormentas de area. O aumento do po atribúese ao aumento das emisións de rexións como o centro-oeste de África, a península arábiga, a meseta iraniana e o noroeste de China.

O xefe da OMM, Petteri Taalas, subliñou que as actividades humanas están afectando ás tormentas de area e po. As temperaturas máis altas, a seca e o aumento da evaporación dan lugar a unha menor humidade do solo, o que, combinado cunha mala xestión da terra, contribúe a tormentas de area e po máis frecuentes. O informe anual da OMM analizou a aparición e os perigos das tormentas de po, destacando o seu impacto na sociedade.

O informe revelou que a media global das concentracións medias anuais da superficie de po en 2022 foi lixeiramente superior á de 2021. En 2021, a cifra foi de 13.5 microgramos por metro cúbico, mentres que en 2022, ascendeu a 13.8 microgramos por metro cúbico. A rexión de Bodele, en Chad, rexistrou a concentración de po media anual estimada máis alta, que oscila entre 900 e 1,200 microgramos por metro cúbico. No hemisferio sur, Australia central e a costa oeste de Sudáfrica tiveron as concentracións máis altas, oscilando entre 200 e 300 microgramos por metro cúbico.

As tormentas de po teñen impactos de gran alcance, contribúen a ceos escuros e a calidade do aire comprometida. O informe afirmou que aproximadamente 2,000 millóns de toneladas de po entran na atmosfera cada ano, afectando economías, ecosistemas, tempo e clima, incluso en rexións a miles de quilómetros de distancia. Aínda que os procesos naturais xogan un papel, a mala xestión da auga e da terra tamén contribúe significativamente.

O boletín destacou tres incidentes importantes en 2022, incluíndo un "brote excepcional de po" do norte de África sobre España e Portugal, que superou as normas de calidade do aire da Unión Europea. Outra forte tormenta de po ocorreu en Oriente Medio, reducindo a visibilidade en toda a rexión. Ademais, unha tormenta de po de terras de cultivo no leste dos Estados Unidos afectou as actividades agrícolas.

Taalas fixo fincapé na importancia de abordar os impactos das tormentas de area e po na saúde, o transporte e a agricultura. O boletín pedía máis investigacións sobre a conexión entre as tormentas de po e o cambio climático, xa que esta área segue en gran parte sen explorar. A OMM ten como obxectivo establecer sistemas de alerta temprana de desastres meteorolóxicos en todo o mundo nun prazo de catro anos para mitigar o empeoramento dos impactos do cambio climático, incluídas as tormentas de po.