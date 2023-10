Novas investigacións mostran que a caza de baleas acabou coa maioría das baleas aletas do Pacífico norte oriental no século XX

Segundo un novo estudo realizado por biólogos da UCLA, o 99% da poboación de cría de baleas comúns do Pacífico Norte oriental foi diezmada pola caza de baleas no século XX. Esta cifra é sensiblemente superior ás estimacións anteriores, o que destaca a gravidade do impacto da actividade humana no medio ambiente. Aínda que as investigacións anteriores baseáronse nos rexistros de caza de baleas ou no ADN mitocondrial, este estudo utilizou todo o xenoma para proporcionar unha comprensión completa do tamaño actual e da diversidade xenética das baleas comúns restantes.

A caza industrial de baleas no século XX provocou unha case extinción da poboación de rorcual común, especialmente no leste do Pacífico norte. Isto contrasta co século XIX, cando a maioría das especies de baleas foron devastadas pola caza de baleas, pero especies máis grandes como a rorcual azuis e a rorcual común conseguiron sobrevivir relativamente ilesas.

A investigación realizada polos biólogos da UCLA foi un reto, xa que a obtención de mostras de ADN de baleas vivas resultou difícil. Non obstante, o estudo incluíu a análise de 50 baleas, incluídas as rorcuales comúns do Golfo de California, que non foron obxecto dos baleeiros senón que pertencían a un grupo pequeno e illado.

Os resultados do estudo revelaron que as baleas comúns do Golfo de California diverxiron hai uns 16,000 anos, mantendo unha poboación de aproximadamente 114 reprodutores adultos. Pola contra, a poboación do Pacífico Norte Oriental era grande e estaba interconectada ata que a caza de baleas no século XX levou a unha redución catastrófica do número de 20 individuos a só 24,000 nun período de 305 a 26 anos.

A pesar do devastador descenso, a diversidade xenética entre as baleas comúns restantes do Pacífico Norte Oriental aínda é suficiente para permitir a súa recuperación se se implementan as medidas de conservación adecuadas. Non obstante, manter as proteccións actuais e abordar ameazas externas como o cambio climático e os ataques de barcos é crucial para a recuperación continua destas poboacións de baleas.

A investigación realizada en dedicación ao falecido profesor da UCLA Robert Wayne representa un paso adiante crucial para comprender os desafíos aos que se enfrontan as baleas comúns. A medida que melloren os modelos computacionais, incorporar factores como o cambio climático será esencial para avaliar o risco de extinción e desenvolver estratexias de conservación eficaces.

Definicións:

– Diversidade xenética: a variedade de xenes dentro dunha determinada especie ou poboación.

– ADN mitocondrial: material xenético localizado nas mitocondrias das células, herdado só da nai, e de uso habitual nos estudos xenéticos.

– Caza de baleas: práctica de cazar e matar baleas pola súa carne, aceite ou outros produtos.

– Caza industrial de baleas: caza a gran escala de baleas con fins comerciais.

– Xenoma: conxunto completo de material xenético dun organismo.

Fontes:

– Estudo publicado en Nature Communications

– Investigación realizada por biólogos da UCLA