Thales Alenia Space para apoiar a viaxe lunar pioneira de Turquía

Thales Alenia Space, unha empresa aeroespacial líder, conseguiu un importante contrato para axudar a Turquía na súa ambiciosa misión lunar. A empresa conxunta, copropiedade de Thales e Leonardo, proporcionará tecnoloxía de comunicación crucial para a empresa lunar inaugural de Turquía, AYAP-1.

No marco do Programa Espacial Nacional iniciado pola Axencia Espacial Turca, o Programa de Investigación Lunar AYAP ten como obxectivo explorar e reunir datos valiosos do noso veciño celeste máis próximo. Tübitak Uzay, o recoñecido Instituto de Investigación de Tecnoloxía Espacial de Turquía, é responsable do desenvolvemento, integración, proba, lanzamento e operación da nave espacial AYAP-1.

Asegurar unha comunicación fluida durante toda a misión é primordial para o seu éxito. A experiencia de Thales Alenia Space en tecnoloxía aeroespacial poñerase en funcionamento mentres entreguen o transpondedor de banda S, un compoñente vital do subsistema de telemetría, seguimento e control do AYAP-1. Este transpondedor facilitará a transmisión de datos cruciais de volta á Terra, o que permitirá aos científicos e investigadores supervisar de preto o progreso da nave espacial e reunir información inestimable.

Thales Alenia Space ten un encomiable historial na subministración de solucións de vangarda para misións de exploración espacial. O seu enfoque innovador da tecnoloxía aeroespacial converteunos nun socio de confianza para varias axencias espaciais en todo o mundo. Con esta asociación, a procura de Turquía pola exploración espacial se fortalece aínda máis.

Ao asociarse con Thales Alenia Space, Turquía obtén acceso a coñecementos líderes na industria e avances en tecnoloxía de comunicación. Esta colaboración non só acelerará as capacidades de Turquía na investigación espacial senón que tamén fomentará a cooperación internacional na exploración do noso universo.

