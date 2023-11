Galaxias adolescentes: desentrañando a química da adolescencia cósmica

Un estudo recente realizado por astrofísicos da Northwestern University, utilizando datos do telescopio espacial James Webb (JWST) da NASA, arroxa luz sobre a composición química das "galaxias adolescentes". Estas galaxias, que se formaron aproximadamente entre dous e tres mil millóns de anos despois do Big Bang, revelouse que son inusualmente quentes e conteñen elementos inesperados como o níquel, que son notoriamente difíciles de observar.

Os resultados deste estudo, que se publicarán en The Astrophysical Journal Letters, forman parte da enquisa en curso Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA). Liderados por Allison Strom da Northwestern University, os investigadores pretenden comprender como evolucionaron as galaxias ao longo da historia cósmica.

Strom compara as galaxias adolescentes cos adolescentes humanos, afirmando que ambas pasan por brotes de crecemento e cambian durante os seus anos formativos. Ao estudar o ADN químico destas galaxias durante a súa fase adolescente, os investigadores obteñen información sobre como creceron e como seguirán evolucionando. O CECILIA Survey céntrase na observación dos espectros de galaxias distantes, examinando a cantidade de luz en diferentes lonxitudes de onda. Esta información revela os elementos clave presentes nas galaxias, axudando aos astrofísicos a comprender as actividades galácticas pasadas e futuras.

O estudo realizado por Strom e os seus colaboradores implicou o uso do JWST para observar 33 galaxias adolescentes distantes de forma continua durante 30 horas. Despois combinaron espectros de 23 destas galaxias para crear unha imaxe composta, proporcionando unha comprensión máis profunda e detallada do que podería ofrecer calquera telescopio terrestre. O espectro resultante deu algunhas sorpresas, entre elas a presenza de níquel, elemento difícil de observar pola súa rareza.

Ademais, o estudo revelou que as galaxias adolescentes teñen temperaturas máis altas en comparación coas súas contrapartes máis maduras. Isto indica que as galaxias foron substancialmente diferentes e experimentaron condicións únicas durante a súa adolescencia. Strom fai fincapé na relación intrínseca entre a temperatura e a química das galaxias, o que suxire que as diferenzas observadas son unha manifestación do ADN químico distinto das galaxias.

Esta investigación contribúe á nosa comprensión da evolución estelar, proporcionando información sobre como crecen e cambian as galaxias co paso do tempo. Ao estudar as galaxias adolescentes, os científicos esperan descubrir os procesos que dan forma a galaxias como a nosa propia Vía Láctea e determinar por que algunhas aparecen "vermellas e mortas" mentres que outras seguen formando estrelas.

FAQs

Que é a Enquisa CECILIA?

O CECILIA Survey é un programa que utiliza o telescopio espacial James Webb da NASA para estudar a química de galaxias distantes. Ao analizar os espectros destas galaxias, os investigadores obteñen información sobre a súa composición química e como evolucionaron ao longo do tempo.

Cal é a importancia de estudar as galaxias adolescentes?

As galaxias adolescentes representan unha fase crucial na evolución galáctica, onde se producen cambios e crecementos significativos. Ao estudar o ADN químico destas galaxias, os astrofísicos poden comprender mellor os procesos que dan forma ás galaxias e como se diferencian entre si.

Por que é sorprendente a presenza de níquel nas galaxias adolescentes?

O níquel é un elemento raro que é difícil de observar. A súa presenza en galaxias adolescentes suxire condicións ou características únicas dentro destas galaxias, arroxando luz sobre os comportamentos e procesos das estrelas no medio galáctico.

Por que as galaxias adolescentes son máis quentes en comparación coas galaxias máis maduras?

As temperaturas máis altas observadas nas galaxias adolescentes proporcionan unha evidencia adicional do seu ADN químico distinto. A temperatura e a química do gas nas galaxias están intrinsecamente ligadas, mostrando as diferentes condicións e ambientes experimentados durante a súa adolescencia.