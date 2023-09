Galaxias absorbentes: novos descubrimentos mediante a absorción da luz

Usando o Telescopio Espacial Hubble, os astrónomos do Cosmic Dawn Center fixeron un descubrimento innovador dunha galaxia que só se pode observar a través da luz que absorbe en lugar de emitir. Esta galaxia, situada hai case 11 millóns de anos, forma parte dun primeiro grupo que máis tarde pode parecerse ao noso propio Grupo Local.

Normalmente, as galaxias detéctanse a través da luz que emiten ou reflicten. Non obstante, se unha galaxia está situada ao longo da liña de visión dunha fonte de luz brillante máis distante, absorberá parte da luz desa fonte. Esta absorción prodúcese debido ás partículas de gas e po presentes entre as estrelas da galaxia. Ao analizar o espectro da fonte de luz de fondo, os astrónomos poden observar distintos "buratos" de absorción que revelan a presenza dunha galaxia en primeiro plano.

A luz absorbida proporciona información sobre as características físicas da galaxia absorbente. Neste caso, a fonte de fondo brillante é probablemente un quásar, o núcleo dunha galaxia cun buraco negro supermasivo. A pesar dos retos de observar unha galaxia que emite a súa propia luz mentres está diante dun cuásar brillante, os astrónomos detectaron con éxito múltiples absorbedores deste tipo.

No seu estudo máis recente, o equipo centrouse nun quásar particularmente vermello que foi moi avermellado por un absorbente localizado hai case 11 millóns de anos. Este absorbente, que absorbe significativamente máis luz que outros, suxire que é unha galaxia madura semellante á Vía Láctea. Aínda que non foron capaces de detectar unha contraparte luminosa do absorbente, os investigadores descubriron outra galaxia próxima que pode formar parte do primeiro grupo.

As observacións da luz absorbida indican que o po da galaxia en primeiro plano aseméllase ao po visto na nosa Vía Láctea e nas galaxias veciñas. Este achado arroxa luz sobre a composición e natureza das galaxias ao longo da historia cósmica.

En xeral, este estudo destaca o importante papel da absorción da luz para descubrir os segredos ocultos de galaxias distantes. Ao utilizar este método complementario, os astrónomos poden ampliar a nosa comprensión do universo primitivo e da formación de grupos de galaxias.

