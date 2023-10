O fascinante Takin: unha especie de bóvidos único

By

O takin, coñecido científicamente como Budorcas taxicolor, é unha especie fascinante e única de bóvidos. Hai catro subespecies de takin: o takin de Bután (B. taxicolor whitei), o takin dourado (B. taxicolor bedfordi), o takin de Mishmi (B. taxicolor taxicolor) e o takin de Sichuan (B. taxicolor tibetana). Estas criaturas habitan as zonas alpinas e os vales boscosos de Asia, que van por Bután, Myanmar, o norte da India, o centro e o sur de China e o Tíbet.

A dieta do takin consiste principalmente en vexetación dispoñible estacionalmente, como follas de árbores e arbustos. Tamén consumen herbas, herbas e pólas tenras no inverno cando o seu alimento preferido é escaso. Os takins teñen características físicas peculiares que se asemellan a un cruzamento entre vacas, cabras e ovellas. Posúen narices parecidos a alces e patas curtas e rechonchas que sosteñen os seus corpos grandes e fornidos.

Tanto os machos como as femias teñen cornos parecidos aos ñus que emerxen da coroa da cabeza e se curvan cara arriba. A súa pelaxe varía de marrón grisáceo a avermellado ou marrón chocolate, dependendo da subespecie. Notablemente, o takin dourado ten unha distintiva pel de cor dourada, que puido inspirar o vellón de ouro da mitoloxía grega.

Os takins navegan polos seus hábitats montañosos usando os seus cascos partidos especialmente adaptados, o que lles permite atravesar terreos empinados e rochosos. No verán, forman rabaños de ata 300 individuos para o apareamento e dispoñibilidade de alimento abundante. Non obstante, durante os meses de inverno, os rabaños divídense en grupos máis pequenos duns 15 a 30 animais. Os machos adoitan ser solitarios, excepto durante a época de reprodución.

Os machos marcan o seu dominio pulverizando ouriños nas súas pernas, peito e caras, creando un indicador olfativo para outros takins. Aínda que os takins teñen poucos depredadores naturais, os leopardos das neves poden depredarse dos becerros, e depredadores como os leopardos, tigres, lobos e osos negros asiáticos ocasionalmente apuntan aos adultos. Os Takins empregan un son de tose para avisar ao rabaño cando perciben perigo, o que fai que outros fuxan ao sotobosque e se escondan.

Desafortunadamente, todas as subespecies de takin son consideradas vulnerables pola Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN). Investigacións recentes indican que o seu alcance pode ser menor do que se estimaba anteriormente, o que suxire que poden correr un maior risco de estar en perigo do que se pensaba inicialmente.

