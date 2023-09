O protocúmulo galaxia máis distante observado polo equipo de investigación internacional

By

Un equipo de investigación internacional, liderado polo profesor asistente Takuya Hashimoto da Universidade de Tsukuba en Xapón e o investigador Javier Álvarez-Márquez de El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) en España, realizou un descubrimento innovador co telescopio espacial James Webb. e o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. O equipo observou o protocúmulo de galaxias máis afastado ata a data, situado a 13.14 millóns de anos luz de distancia.

Os investigadores capturaron con éxito a "rexión central" do protocúmulo de galaxias, que equivale a unha área metropolitana cunha densidade de galaxias excepcionalmente alta. Descubriron que moitas galaxias están concentradas nunha pequena área e que o crecemento destas galaxias se acelera.

Usando simulacións, o equipo tamén predixo o futuro desta área metropolitana e descubriu que se fusionará nunha galaxia máis grande dentro de decenas de millóns de anos. Espérase que estes achados proporcionen información valiosa sobre o nacemento e o crecemento das galaxias.

Os cúmulos de galaxias, que son conxuntos de máis de 100 galaxias unidas entre si pola forza gravitatoria mutua, xogan un papel importante na astronomía. O crecemento dunha galaxia está influenciado polo seu ambiente, con poboacións estelares maduras que se atopan habitualmente en rexións densamente poboadas. Isto coñécese como "efecto ambiental". Comprender cando comezou este efecto na historia do Universo é fundamental.

Os protocúmulos de galaxias son os antepasados ​​dos cúmulos de galaxias pouco despois do nacemento do Universo. Están formados por unhas 10 galaxias distantes. Ao observar estes protocúmulos, os científicos poden obter información sobre as primeiras etapas da formación e evolución das galaxias.

O equipo de investigación centrouse na "rexión central" do protocúmulo A2744z7p9OD, que previamente fora identificado como o protocúmulo máis distante. Usando o instrumento NIRSpec do telescopio espacial James Webb, detectaron con éxito a luz ionizada de osíxeno de catro galaxias desta rexión central. Unha análise adicional das emisións de radio captadas polo Atacama Large Millimeter/submillimeter Array revelou a presenza de po en tres das catro galaxias, o que indica o crecemento das galaxias.

Para afondar na formación e evolución destas galaxias, o equipo realizou unha simulación de formación de galaxias. A simulación mostrou que as catro galaxias da rexión central finalmente se fundirán nunha galaxia máis grande dentro dunhas poucas decenas de millóns de anos.

Este estudo proporciona información valiosa sobre a historia temperá da formación das galaxias e o papel dos efectos ambientais. O Telescopio Espacial James Webb e o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array demostraron ser ferramentas esenciais para observar e estudar galaxias distantes, ofrecéndonos unha ollada ao pasado do noso Universo.

Fontes:

- Universidade de Tsukuba, Xapón

– El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), España