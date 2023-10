Os investigadores desenvolven nanopartículas magnéticas para limpar a contaminación por hidrocarburos na auga

Ademais de contribuír á crise climática a través das emisións de gases de efecto invernadoiro, o uso xeneralizado dos hidrocarburos, que son os principais compoñentes dos combustibles fósiles, supón importantes retos ambientais. Os hidrocarburos son a clase de contaminantes orgánicos máis abundantes na Terra e atópanse no petróleo cru, usado habitualmente como combustibles para o transporte e a calefacción, así como nos materiais plásticos.

A pesar da crecente concienciación dos impactos devastadores do cambio climático, a economía global aínda depende en gran medida dos combustibles fósiles. Segundo un artigo recente publicado en Advanced Science, a produción mundial de petróleo cru e gas natural ascende a miles de millóns de toneladas, o que contribúe á liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadoiro. Ademais das coñecidas implicacións ambientais, a ampla presenza de contaminación por microplásticos derivada de hidrocarburos suscita preocupación. Atopáronse microplásticos en zonas remotas como o Ártico, e mesmo nas nubes.

Abordar este problema urxente da contaminación por plásticos e da contaminación da auga por hidrocarburos require solucións eficaces. Aínda que se están a facer esforzos para abandonar os combustibles fósiles e explorar opcións alternativas para os produtos plásticos, é necesario un método fiable para eliminar os hidrocarburos da auga. Os métodos actuais, como o desnatado e a floculación, só poden eliminar anacos máis grandes de microplásticos, deixando as partículas máis pequenas non afectadas.

Para abordar este problema, un equipo de investigadores dirixido por Marcus Halik da Friedrich-Alexander-Universität desenvolveu un método de remediación universal utilizando nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticos (SPION). Estas nanopartículas teñen un tamaño de aproximadamente 10 nm e posúen unha gran superficie activa. A propiedade de superparamagnetismo dos SPIONs permite recollelos facilmente mediante un imán externo.

Os investigadores demostraron a eficacia da súa tecnoloxía de limpeza de auga magnética eliminando con éxito varios hidrocarburos, incluídos aceites e partículas microplásticas, de diferentes mostras de auga. Descubriuse que os SPION eran reciclables e podían usarse varias veces. Curiosamente, despois dun ciclo de remediación, a mestura de partículas de ferro e residuos plásticos aínda mostraba propiedades de absorción de aceite, superando só os SPIONs limpos.

Aínda que aínda quedan algúns retos por superar, como atopar unha solución para a reciclaxe dos hidrocarburos recollidos, o equipo considera que o seu traballo contribuirá a evitar a entrada de microplásticos e contaminantes orgánicos aos océanos e outras fontes de auga. Tamén están a traballar para ampliar a gama de contaminantes aos que os SPION poden dirixirse, incluídos os contaminantes inorgánicos. Requírese un maior desenvolvemento dun prototipo de separador magnético e apoio financeiro para realizar estes avances.

Este enfoque innovador que utiliza nanopartículas magnéticas ofrece un potencial prometedor para abordar o problema global da contaminación da auga por hidrocarburos. Ao desenvolver métodos eficaces para eliminar e reciclar hidrocarburos, podemos mitigar os impactos sobre o medio ambiente e avanzar cara a un futuro máis sostible.

Referencia: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water Including Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495