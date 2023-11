Un novo estudo revela un comportamento de caza fascinante dos lobos mariños

Un vídeo recente no que se captura un león mariño loitando contra un polbo na costa de Nanaimo, Canadá, arroxou unha nova luz sobre o complexo comportamento de caza destes depredadores mariños. Lindsay Bryant, que nada habitualmente na zona, tropezou co apaixonante encontro. Inicialmente confundíndoo co león mariño que estaba enredado en algo, Bryant comezou a gravar a interacción. Só despois de revisar a imaxe, ela decatouse de que se trataba dunha intensa loita entre o lobo mariño e un polbo.

No vídeo compartido en YouTube, pódese ver ao león mariño baténdose vigorosamente co polbo, utilizando manobras evasivas para evitar quedar atrapado polos oito brazos do polbo. Andrew Trites, un investigador de mamíferos mariños da Universidade de Columbia Británica, explicou que tragar un polbo enteiro é unha tarefa desafiante para os lobos mariños. O polbo ten a capacidade de resistirse a ser tragado usando os seus brazos para agarrar a cabeza do león mariño, o que pode causar asfixia.

Para superar este obstáculo, os lobos mariños empregan unha técnica de caza estratéxica. Trites revelou que os lobos mariños morden un brazo ao polbo á vez, exercendo a forza suficiente para arrincarlle un brazo. Isto permítelles consumir a presa sen risco de asfixia. Curiosamente, os lobos mariños realizan esta técnica na superficie da auga, xa que poden xerar un torque maior no aire que baixo a auga.

O notable encontro entre o lobo mariño e o polbo proporcionou a Lindsay Bryant unha experiencia de natación realmente única. Chamándoo como "un avistamento único na vida", compartiu a imaxe nas redes sociais, deixando aos espectadores cativados pola intensa loita entre dúas formidables criaturas do océano.

FAQ:

P: Por que os lobos mariños morden un brazo á vez cando cazan polbos?

R: Os lobos mariños morden un brazo á vez para evitar asfixia. Ao arrincar un brazo, poden consumir a presa sen o risco de que o polbo se agarre á súa cabeza.

P: Onde tivo lugar o encontro do lobo mariño e o polbo?

R: O encontro ocorreu na costa de Nanaimo, Canadá, preto da illa de Vancouver.

P: Quen gravou o vídeo?

R: Lindsay Bryant, que nada regularmente na zona, capturou a notable imaxe da batalla de lobos mariños e polbos.