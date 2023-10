Os investigadores atopan semellanzas entre ráfagas de radio rápidas e terremotos

By

Investigadores da Universidade de Tokio descubriron sorprendentes semellanzas entre o comportamento estatístico das ráfagas rápidas de radio (FRB) repetidas e os terremotos. Os FRB son ráfagas intensas de ondas de radio que se orixinan fóra da nosa galaxia e que normalmente duran uns milisegundos. Porén, os astrónomos tamén observaron explosións mil veces máis curtas.

O estudo realizado polos astrofísicos Tomonori Totani e Yuya Tsuzuki da Universidade de Tokio analizou un conxunto de datos de 7000 explosións de tres fontes FRB repetidas. Os datos recompiláronse mediante telescopios como o observatorio de Arecibo en Porto Rico e o Telescopio esférico de apertura de cincocentos metros no suroeste de China. Unha das fontes, FRB20121102A, está a máis de tres mil millóns de anos luz de distancia e foi o primeiro repetidor FRB descuberto.

Os investigadores descubriron que os tempos de chegada das ráfagas de FRB20121102A mostraban un alto grao de correlación, con moitas ráfagas chegando a un segundo de distancia. Esta correlación desapareceu en escalas de tempo máis longas, con ráfagas separadas por máis dun segundo chegando aleatoriamente. O comportamento é similar a como os terremotos producen réplicas secundarias despois dun tremor pero vólvense imprevisibles unha vez que pasa o episodio de réplica.

Ademais, os investigadores descubriron que a taxa de "réplicas" FRB segue a lei Omori-Utsu, que caracteriza a aparición de réplicas de terremotos na Terra. Descubriron que cada explosión tiña un 10-50% de posibilidades de producir unha réplica, dependendo da súa orixe. Curiosamente, a probabilidade permaneceu constante mesmo cando a actividade do FRB aumentou de súpeto nun episodio determinado.

Aínda que hai unha gran diferenza entre os FRB e os terremotos (as enerxías dos FRB correlacionados co tempo non están completamente correlacionadas), os investigadores atribúen esta discrepancia ao rango dinámico limitado dos datos FRB en comparación cos terremotos.

Estes descubrimentos baséanse en investigacións anteriores de astrónomos en China en 2018, que demostraron que a distribución de enerxía dos FRB pode describirse mediante a lei dos terremotos de Gutenberg-Richter.

A investigación abre vías para unha maior exploración das propiedades da materia nuclear nas estrelas de neutróns, o que podería proporcionar información sobre a orixe dos FRB. O estudo foi publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

