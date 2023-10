Os telescopios operados por bot Bright Transient Survey (BTS) descubren, confirman e clasifican a nova supernova

By

Un grupo de científicos e astrónomos lograron un gran avance no estudo das supernovas ao utilizar con éxito a intelixencia artificial (IA) e as tecnoloxías de aprendizaxe automática. Os astrónomos empregaron o proxecto de bot Bright Transient Survey (BTS) como parte dunha iniciativa máis ampla para observar e clasificar as supernovas que superan un certo nivel de brillo.

O BTSbot, desenvolvido por estudantes e profesores da Northwestern University, foi capaz de identificar e clasificar unha supernova en tempo real, eliminando a necesidade de intervención humana para confirmar o evento. Ao eliminar o "intermediario humano", o bot proporciona aos investigadores máis tempo para analizar o evento celeste.

O profesor asistente Adam Miller da Northwestern University expresou a importancia deste desenvolvemento, afirmando que un perfeccionamento dos modelos podería permitir que o bot illase subtipos específicos de explosións estelares. Isto melloraría significativamente o estudo das explosións cósmicas e contribuiría ao desenvolvemento de novas hipóteses para explicar as súas orixes.

Aínda que algunhas persoas expresaron preocupación pola substitución dos humanos pola intelixencia artificial, Miller subliñou que o obxectivo final é aumentar a eficiencia. O proxecto BTS, que comezou en 2018, posúe agora unha ampla base de datos de decenas de miles de supernovas. Estes datos permiten ao equipo adestrar e mellorar a capacidade do bot para automatizar o proceso de descubrimento e clasificación.

A aplicación exitosa da IA ​​e da aprendizaxe automática neste campo marca un avance significativo na investigación astronómica. Cos telescopios operados por robots BTS traballando en colaboración, o descubrimento e a clasificación de novas supernovas son agora máis eficientes que nunca.

– Definición de supernova: unha supernova é unha poderosa explosión que se produce ao final do ciclo vital dunha estrela, producindo a liberación dunha enorme cantidade de enerxía e a formación de novos elementos.

– Definición de IA: a intelixencia artificial refírese ao desenvolvemento de sistemas informáticos capaces de realizar tarefas que normalmente requiren intelixencia humana, como a percepción visual, o recoñecemento da voz e a toma de decisións.

– Definición de aprendizaxe automática: a aprendizaxe automática é un subconxunto de IA que implica o uso de algoritmos para permitir que os ordenadores aprendan e interpreten datos sen programación explícita.

