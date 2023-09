Os buracos negros supermasivos aliméntanse máis rápido do esperado, segundo o estudo

resumo:

Un equipo de científicos descubriu que os buracos negros supermasivos poden ter un "servizo de entrega" ata agora descoñecido que lles proporciona gas e po para consumir a un ritmo moito máis rápido do que se cría anteriormente. Estes achados poderían proporcionar información sobre como estes titáns cósmicos consumen o material circundante e inflúen na evolución das galaxias. A investigación, baseada en simulacións 3D de alta resolución, revelou que os buracos negros poden consumir gas e po en cuestión de meses, en lugar de durante centos ou miles de anos. Este rápido proceso de alimentación pode explicar as rápidas flutuacións observadas nalgúns quásares, que son os centros brillantes das galaxias activas. As simulacións tamén mostraron que a parte interna do disco de acreción, de onde provén a maior parte da luz do quásar, é destruída e despois reabastecida, o que indica un ambiente de alimentación máis caótico. Ademais, o aliñamento dos discos de acreción coa rotación do buraco negro, previamente asumido polos científicos, pode non ser preciso, o que leva a unha comprensión reimaxinada do proceso de alimentación dos buracos negros supermasivos.

Os buracos negros supermasivos, que teñen masas millóns ou miles de millóns de veces a do sol, residen no centro da maioría das galaxias. Cando están rodeados de discos de acreción feitos de gas e po, alimentan os quásares, os centros extremadamente luminosos das galaxias activas. A dinámica da alimentación do burato negro foi unha cuestión central na física do disco de acreción, xa que comprender como chega o gas ao burato negro proporcionaría información sobre a lonxevidade e o brillo do disco. As simulacións de alta resolución empregando o supercomputador Summit revelaron que a torsión e o desgarro do disco de acreción causado polo xiro do buraco negro provoca a división do disco en "subdiscos" internos e externos. O buraco negro comeza a súa comida devorando o gas e o po do disco interior, mentres que a materia do disco exterior enche os ocos que queda atrás. Este proceso de comer, encher e comer de novo pode ocorrer en cuestión de meses, o que leva a unha taxa de alimentación moito máis rápida do que se estimaba anteriormente.

As simulacións do equipo tamén desafían a suposición de que os discos de acreción están aliñados coa rotación do buraco negro. O gas que alimenta estes buracos negros non coñece necesariamente a rotación do buraco negro, o que leva a un ambiente máis turbulento e desordenado. O efecto Lense-Thirring xoga un papel importante neste proceso, facendo que os discos de acreción se tambaleen e que a rexión interna xire máis rápido. A deformación do sistema de discos leva a colisións entre gases de diferentes rexións, levando o material máis preto do buraco negro e, finalmente, provocando que o disco se divida. Os discos interno e externo evolucionan por separado e desenvolven diferentes oscilacións, que se asemellan aos aneis dun xiroscopio en lugar dunha placa xiratoria.

Estes novos coñecementos sobre as taxas de alimentación dos buratos negros e a dinámica dos discos de acreción poderían ter implicacións para comprender a evolución das galaxias e o comportamento dos quásares. Desafían modelos teóricos anteriores e destacan a necesidade de realizar máis investigacións e observacións para comprender plenamente os complexos procesos que ocorren arredor dos buracos negros supermasivos do universo.

Fontes:

- Scientific American - "Os buracos negros supermasivos son grandes matones gordos"

- Northwestern University - "Os buracos negros supermasivos son tan difíciles á hora das comidas"