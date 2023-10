Os diamantes antigos revelan coñecementos sobre o ciclo do supercontinente

Nun estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Witwatersrand, as análises xeoquímicas e a datación das inclusións nos diamantes arroxaron luz sobre a formación e migración do antigo supercontinente Gondwana. Os descubrimentos proporcionan información valiosa sobre os complexos procesos que conforman a superficie terrestre.

A coautora do estudo, Karen Smit, explicou que os diamantes formáronse a grandes profundidades debaixo de Gondwana cando o supercontinente cubriu o Polo Sur, hai entre 650 e 450 millóns de anos. As rochas anfitrionas dos diamantes fixéronse flotantes durante a formación do diamante, transportando o material do manto subducido así como os propios diamantes. Este material contribuíu entón ao crecemento do supercontinente desde abaixo.

Cando Gondwana comezou a romperse hai uns 120 millóns de anos, os diamantes, que transportaban pequenas inclusións da rocha anfitriona, foron levados á superficie terrestre a través de violentas erupcións volcánicas. Estas erupcións, que ocorreron no actual Brasil e África occidental, coinciden coas localizacións dos fragmentos continentais de Gondwana. Isto suxire que os diamantes migraron con diferentes partes do supercontinente a medida que se dispersaban, quedando "pegados" ás súas respectivas bases.

O estudo revela que os diamantes viaxaron amplamente vertical e horizontalmente dentro da Terra, rastrexando a formación e evolución do supercontinente. Esta complexa historia tamén indica un novo modo potencial de crecemento do continente, xa que material relativamente novo foi acumulado nas raíces dos antigos fragmentos continentais, espesándoos e soldándoos.

Os diamantes xogan un papel único na comprensión dos procesos xeolóxicos da Terra debido á súa forza e durabilidade. Son un dos poucos minerais que poden sobrevivir e rexistrar os antigos ciclos de creación e destrución asociados aos supercontinentes.

Os resultados do estudo tamén ofrecen información sobre a tectónica de placas e os procesos xeolóxicos profundos. Os supercontinentes, como Gondwana, poden influír na subdución de placas oceánicas profundas, un motor clave da tectónica de placas. Comprender estes procesos foi un reto, pero a análise de diamantes antigos ofrece unha xanela directa sobre o funcionamento profundo da Terra e a súa relación co ciclo do supercontinente.

