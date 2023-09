O detector de gases de efecto invernadoiro construído pola NASA para a iniciativa Carbon Mapper está preto do lanzamento

By

O Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA desenvolveu un espectrómetro de imaxe de última xeración que está deseñado para medir os gases de efecto invernadoiro metano e dióxido de carbono do espazo. Este instrumento achegouse un paso máis ao lanzamento despois de ser entregado a Planet Labs PBC en San Francisco.

O espectrómetro de imaxe forma parte da iniciativa Carbon Mapper liderada pola organización sen ánimo de lucro Carbon Mapper. Permitirá á organización identificar e medir fontes de metano e dióxido de carbono, centrándose especialmente nos "superemisores", que son responsables dunha parte importante das emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro.

A coalición Carbon Mapper, formada por Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University e a Universidade de Arizona, está a traballar xuntos neste esforzo público-privado para recoller datos sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro. .

O espectrómetro de imaxe funciona medindo as lonxitudes de onda da luz reflectida pola superficie terrestre e absorbida polos gases da atmosfera. Diferentes gases absorben diferentes lonxitudes de onda de luz, creando unha "pegada dixital" espectral única que o espectrómetro de imaxe pode identificar. Isto permite medir e cuantificar con precisión as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Antes da integración nun satélite Tanager deseñado por Planet, o espectrómetro foi sometido a probas rigorosas en JPL para garantir a súa resistencia nas condicións extremas do espazo. As probas exitosas incluíron someter o espectrómetro a intensas vibracións e temperaturas extremas. Tamén se utilizou unha mostra de metano para probar o instrumento completo dentro dunha cámara de baleiro, producindo unha pegada espectral clara do gas.

O lanzamento do satélite, co espectrómetro de imaxe integrado, está previsto para principios de 2024. A iniciativa Carbon Mapper ten como obxectivo utilizar os datos recollidos por este instrumento xunto con outros instrumentos existentes, como o espectrómetro EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) da NASA. na Estación Espacial Internacional, para proporcionar un estudo exhaustivo das emisións de gases de efecto invernadoiro de orixe puntual en todo o mundo.

Esta colaboración entre o goberno, a filantropía e a industria é un exemplo de como enfoques innovadores poden levar a capacidades excepcionais con potencial de impacto global.

Fontes:

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) – Glosario: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch