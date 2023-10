A conclusión da misión Chandrayaan-3 da India: un éxito entre os reveses

A pesar dos esforzos para revivir o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan, o paso da noite lunar marcou o final da misión Chandrayaan-3 da India. A misión, lanzada pola Organización de Investigación Espacial India (ISRO), alcanzou un fito histórico ao ser o primeiro aterraxe exitoso preto da rexión polar sur da Lúa. Non obstante, as duras condicións do anoitecer lunar fixeron imposible a supervivencia do módulo de aterraxe e do rover.

O módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan completaron a súa vida útil planificada de dúas semanas na Lúa, realizando experimentos innovadores e recollendo datos valiosos. Un dos seus logros notables foi o funcionamento exitoso dunha carga útil a bordo chamada Chandra's Surface Thermophysical Experiment (ChaSTE), que mediu por primeira vez a temperatura do solo lunar a diferentes profundidades.

O éxito da misión Chandrayaan-3 pódese atribuír ao duro traballo de miles de científicos e enxeñeiros de ISRO. A súa dedicación non só avanzou as capacidades de exploración espacial da India, senón que tamén contribuíu significativamente á investigación lunar global.

Aínda que a misión puido chegar ao seu fin, o seu impacto continuará. Os datos recollidos por Chandrayaan-3 serán analizados e estudados a fondo para proporcionar información valiosa sobre a rexión polar sur da Lúa, que permanece relativamente sen explorar. Isto marca o comezo dunha nova era para futuras misións lunares mentres descubrimos máis sobre esta fascinante rexión.

O nome "Shiv Shakti Point" foi elixido como homenaxe ás mulleres científicas que desempeñaron un papel importante na misión. O éxito da misión celebrouse en todo o mundo, destacando os incribles logros do programa espacial da India.

Fontes:

– Misión Chandrayaan-3 por ISRO

– Estación europea en Kourou e ISTRAC, Bangalore

- Experimento termofísico de superficie de Chandra (ChaSTE)

(Fonte: https://sourcearticle.com)